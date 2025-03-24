Жуткое зрелище: что известно о кадрах астронавтов в открытом космосе (видео)

В 1984 году астронавт Брюс МакКендлесс II стал первым человеком, совершившим непривязанный выход в открытый космос. Однако в том же году состоялась опасная миссия, во время которой двум астронавтам пришлось рискнуть всем.

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В сети набирает популярность видео, на котором зафиксирован захватывающий момент в истории космонавтики — астронавт NASA Дейл Гарднер летит без страховки, чтобы вернуть неисправный спутник, пишет IFLScience.

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Космос наполнен тревожными опасностями, от огромных пустот, простирающихся на сотни миллионов световых лет, до крошечных капель воды, которые могут представлять угрозу для жизни внутри скафандра.

Среди самых впечатляющих изображений, когда-либо сделанных в космосе, есть фотография 1984 года, на которой астронавт Брюс МакКендлесс II свободно "плавает" за пределами шаттла "Челленджер", став первым человеком, совершившим непривязанный выход в открытый космос.

Хотя исторический выход МакКендлесса в открытый космос часто вспоминают как один из самых тяжелых моментов в истории космонавтики, позже в том же году развернулась другая, не менее напряженная миссия.

Астронавты Дейл Гарднер и Джозеф Аллен начали смелую операцию по возвращению двух спутников связи, которые застряли на неправильных орбитах из-за неисправности ускорителя. Используя пилотируемые маневренные модули (MMU), они вышли в открытый космос без страховочных тросов, чтобы обезопасить и вернуть спутники.

Среди самых впечатляющих изображений, когда-либо сделанных в космосе, есть фотография 1984 года, на которой астронавт Брюс МакКендлесс II свободно плавает за пределами шаттла "Челленджер" Фото: NASA

Усилия по возвращению спутников требовали точной координации. NASA поручило Анне Фишер управлять системой дистанционного манипулирования (RMS), в то время как Гарднер и Аллен по очереди маневрировали своими MMU, чтобы захватить спутники.

На первом этапе миссии Аллен использовал MMU для стабилизации и закрепления спутника Palapa B2, в то время как Фишер выводила его в нужное положение с помощью роботизированной руки. Затем Гарднер попытался установить опорную конструкцию, но был вынужден адаптироваться, когда возникла неожиданная проблема с доступом к спутнику. В конце концов, Аллен закрепил спутник вручную, обеспечив его безопасное возвращение.

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Часть миссии Гарднера, которая была сосредоточена на возвращении спутника Westar 6, прошла без осложнений. Вся операция длилась чуть менее шести часов, оба спутника были успешно захвачены и возвращены на Землю. Кадры этой миссии остаются одними из самых ярких космических видеозаписей, которые когда-либо были зафиксированы.

Как уже писал Фокус, ученые пришли к выводу, что в центре Млечного Пути темная материя уничтожает сама себя. Странный источник энергии в центре нашей галактики является новым видом темной материи.

Также Фокус писал о том, что астронавты NASA, которые пробыли на орбите почти десять месяцев вместо одной недели, наконец-то скоро вернутся на Землю. На МКС прибыл космический корабль, который их заберет домой.