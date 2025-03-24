Моторошне видовище: що відомо про кадри астронавтів у відкритому космосі (відео)

У 1984 році астронавт Брюс МакКендлесс II став першою людиною, що здійснила неприв’язаний вихід у відкритий космос. Проте того ж року відбулася небезпечна місія, під час якої двом астронавтам довелося ризикнути усім.

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У мережі набуває популярності відео, на якому зафіксовано захопливий момент в історії космонавтики — астронавт NASA Дейл Гарднер летить без страховки, щоб повернути несправний супутник, пише IFLScience.

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Космос наповнений тривожними небезпеками, від величезних порожнеч, що простягаються на сотні мільйонів світлових років, до крихітних крапель води, які можуть становити загрозу для життя всередині скафандра.

Серед найбільш вражаючих зображень, коли-небудь зроблених у космосі, є фотографія 1984 року, на якій астронавт Брюс МакКендлесс II вільно "плаває" за межами шатла "Челленджер", ставши першою людиною, яка здійснила неприв'язаний вихід у відкритий космос.

Хоча історичний вихід МакКендлесса у відкритий космос часто згадують як один з найважчих моментів в історії космонавтики, пізніше того ж року розгорнулася інша, не менш напружена місія.

Астронавти Дейл Гарднер і Джозеф Аллен розпочали сміливу операцію з повернення двох супутників зв'язку, які застрягли на неправильних орбітах через несправність прискорювача. Використовуючи пілотовані маневрені модулі (MMU), вони вийшли у відкритий космос без страхувальних тросів, щоб убезпечити і повернути супутники.

Серед найбільш вражаючих зображень, коли-небудь зроблених у космосі, є фотографія 1984 року, на якій астронавт Брюс МакКендлесс II вільно плаває за межами шатла "Челленджер" Фото: NASA

Зусилля з повернення супутників вимагали точної координації. NASA доручило Анні Фішер керувати системою дистанційного маніпулювання (RMS), в той час як Гарднер і Аллен по черзі маневрували своїми MMU, щоб захопити супутники.

На першому етапі місії Аллен використовував MMU для стабілізації і закріплення супутника Palapa B2, в той час як Фішер виводила його в потрібне положення за допомогою роботизованої руки. Потім Гарднер спробував встановити опорну конструкцію, але був змушений адаптуватися, коли виникла несподівана проблема з доступом до супутника. Зрештою, Аллен закріпив супутник вручну, забезпечивши його безпечне повернення.

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Частина місії Гарднера, яка була зосереджена на поверненні супутника Westar 6, пройшла без ускладнень. Вся операція тривала трохи менш як шість годин, обидва супутники були успішно захоплені і повернуті на Землю. Кадри цієї місії залишаються одними з найяскравіших космічних відеозаписів, які коли-небудь були зафіксовані.

Як уже писав Фокус, вчені дійшли висновку, що в центрі Чумацького Шляху темна матерія знищує сама себе. Дивне джерело енергії в центрі нашої галактики є новим видом темної матерії.

Також Фокус писав про те, що астронавти NASA, які пробули на орбіті майже десять місяців замість одного тижня, нарешті скоро повернуться на Землю. На МКС прибув космічний корабель, який їх забере додому.