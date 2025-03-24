Раскопали гробницу военачальника: археологи обнаружили захоронение времен Рамзеса III (фото)

На востоке Египта археологи раскопали гробницу военачальника, датированную временами XX династии фараонов. Внутри ученые нашли многочисленные артефакты, свидетельствующие о высоком статусе погребенного.

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Археологи обнаружили гробницу высокопоставленного военного чиновника времен правления Рамзеса III. Открытие было сделано в Телль-Руде в провинции Исмаилия, Египет, наряду с несколькими другими захоронениями, принадлежащими к различным историческим периодам, пишет Heritage Daily.

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Мохамед Исмаил Халед, генеральный секретарь Высшего совета древностей (SCA), отметил важность этого места во времена Нового Царства. Он подчеркнул, что Телль-Руд играл ключевую роль в защите восточной границы Египта, где были построены укрепления для усиления обороны региона. Сама гробница состоит из центральной погребальной камеры с тремя смежными комнатами, построенной из глиняного кирпича покрытой белой штукатуркой.

Раскопки обнаружили коллекцию артефактов, среди которых бронзовые наконечники стрел и фрагменты церемониального скипетра. На основе погребальных вещей исследователи считают, что похороненный был высокопоставленным военным деятелем времен Рамзеса III.

Сама гробница состоит из центральной погребальной камеры с тремя смежными комнатами, построенной из глиняного кирпича и покрытой изнутри белой штукатуркой Фото: Supreme Council of Antiquities

Среди найденных предметов были алебастровые сосуды, золотой перстень с выгравированным картушем фараона, бусы, цветные камни, небольшой ларец из слоновой кости, а также тело, завернутое в прогипсованные слои картона, что позволяет предположить дальнейшее повторное использование гробницы.

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Помимо этой первоначальной находки, археологи обнаружили массовые захоронения греко-римского и позднеримского периодов на близлежащей территории, а также захоронения позднего периода Египта. Некоторые из этих гробниц содержали амулеты с изображением божеств, таких как Таурт и Бес, а также символы, такие как Глаз Гора, что свидетельствует о различных культурных и религиозных влияниях в древнеегипетской погребальной практике.

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Также мы рассказывали о битве египетского фараона и иудейского царя в Мегиддо, Израиль, описанной в Библии. Во время раскопок исследователи нашли артефакты, подтверждающие присутствие египтян в конце VII века до н. э.