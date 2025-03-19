Спрятанная от всех: археологи обнаружили гробницу неизвестного фараона на горе Анубиса (фото)

Во время раскопок на горе Анубиса, известной царскими захоронениями египетских правителей, археологи обнаружили до сих пор неизвестную гробницу. Исследователи считают, что она принадлежала фараону времен Второго промежуточного периода.

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В Египте археологи обнаружили царскую гробницу, датированную Вторым промежуточным периодом (1700-1550 гг. до н. э.), в некрополе на горе Анубиса. Этот регион, расположенный в египетской провинции Сохаг, играл значительную роль в королевских погребальных традициях, пишет Heritage Daily.

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По данным египетского Министерства туризма и древностей, раскопки обнаружили известняковую погребальную камеру, окруженную сводами из сырцового кирпича. Расположенная на глубине семи метров под землей, гробница представляет собой пятиметровую конструкцию с надписями у входа, касающимися богинь Исиды и Нефтиды. Внутри остатки желтых полос надписей свидетельствуют о том, что имя фараона когда-то было записано иероглифами, хотя значительная часть текста со временем ухудшилась.

Расположенная на глубине семи метров под землей, гробница представляет собой пятиметровую конструкцию с надписями у входа, касающимися богинь Исиды и Нефтиды Фото: Ministry of Tourism and Antiquities of Egypt

Доктор Джозеф Вагнер из Университета Пенсильвании, который руководил раскопками, отметил архитектурное сходство этой недавно открытой гробницы с гробницей Восерибре Сенебкая, правителя того же периода, место захоронения которого нашли в 2014 году. Эти находки способствуют дальнейшему исследованию политического ландшафта Древнего Египта, проливая свет на погребальные обычаи региональных правителей.

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Доктор Мохамед Исмаил Халед, генеральный секретарь Высшего совета по делам древностей, отметил важность этого открытия для понимания царских захоронений той эпохи. Находка пополняет растущий массив знаний о сложной динамике египетского правления во время Второго промежуточного периода.

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