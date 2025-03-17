Поражали не только видом: ученые узнали, как на самом деле пахли античные скульптуры

Ученые подтвердили рассказы античных авторов о том, что древние статуи были украшены не только тканью и ювелирными изделиями, но и ароматами. Об этом исследователи узнали благодаря исследованию древних скульптур.

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Недавнее исследование позволило по-новому взглянуть на часто игнорируемый аспект древнегреческого и древнеримского искусства — роль духов и ароматических веществ в декорировании скульптур. Ученые обнаружили, что запах играл ключевую роль в том, как древняя аудитория воспринимала скульптуры, пишет Arkeonews.

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Хотя ученым давно известно, что когда-то статуи были ярко раскрашены и украшены тканью и ювелирными изделиями, это исследование раскрывает их с новой стороны. Исторические источники свидетельствуют, что запах играл ритуальную роль, особенно в статуях, представлявших божества.

Римский оратор Цицерон задокументировал практику помазания статуй ароматическими маслами, а надписи из святилища Делоса фиксируют ингредиенты, которые использовали для ухода за священными скульптурами, в частности оливковое масло, пчелиный воск и цветочные экстракты.

Кроме того, поэт Каллимах описал статую египетской правительницы Береники II как наполненную духами, что свидетельствует о том, что эта традиция распространилась не только на религиозных деятелей, но и на королевских особ. Фестивали вроде римской Флоралии еще больше усиливали впечатление, когда статуи украшали гирляндами душистых цветов, чтобы усилить чувственное воздействие скульптур.

Античные скульпторы использовали особые техники для нанесения и сохранения этих ароматов. Метод, известный как ганоз, предусматривал смешивание воска и масел для улучшения внешнего вида и аромата статуи. Классические авторы, такие как Витрувий и Плиний Старший, задокументировали материалы, которые использовались для этих процедур.

Следы пчелиного воска, найденные на скульптуре королевы Береники II, свидетельствуют о том, что некоторые статуи действительно могли подвергаться парфюмерной обработке. Кроме того, археологические находки из Делоса указывают на то, что в мастерских, вероятно, производили ароматические вещества для религиозных ритуалов, что усиливает связь между ароматом и сакральным искусством.

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Как отмечает автор исследования Сесилия Бьонс, любование статуей в античности было не просто визуальным опытом — оно затрагивало многие органы чувств, обогащая способ, которым люди связывали себя с искусством и духовностью.

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