Вражали не тільки виглядом: вчені дізналися, як насправді пахли античні скульптури

Учені підтвердили розповіді античних авторів про те, що стародавні статуї були прикрашені не тільки тканиною та ювелірними виробами, але й ароматами. Про це дослідники дізналися завдяки дослідженню стародавніх скульптур.

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Нещодавнє дослідження дозволило по-новому поглянути на часто ігнорований аспект давньогрецького та давньоримського мистецтва — роль парфумів та ароматичних речовин у декоруванні скульптур. Науковці виявили, що запах відігравав ключову роль у тому, як давня аудиторія сприймала скульптури, пише Arkeonews.

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Хоча вченим давно відомо, що колись статуї були яскраво розфарбовані та прикрашені тканиною і ювелірними виробами, це дослідження розкриває їх з нової сторони. Історичні джерела свідчать, що запах відігравав ритуальну роль, особливо у статуях, що представляли божества.

Римський оратор Цицерон задокументував практику помазання статуй ароматичними оліями, а написи зі святилища Делоса фіксують інгредієнти, які використовували для догляду за священними скульптурами, зокрема оливкову олію, бджолиний віск та квіткові екстракти.

Крім того, поет Каллімах описав статую єгипетської правительки Береніки II як наповнену парфумами, що свідчить про те, що ця традиція поширилася не лише на релігійних діячів, але й на королівських осіб. Фестивалі на кшталт римської Флоралії ще більше посилювали враження, коли статуї прикрашали гірляндами запашних квітів, щоб посилити чуттєвий вплив скульптур.

Античні скульптори використовували особливі техніки для нанесення та збереження цих ароматів. Метод, відомий як ганоз, передбачав змішування воску та олій для покращення зовнішнього вигляду та аромату статуї. Класичні автори, такі як Вітрувій та Пліній Старший, задокументували матеріали, що використовувалися для цих процедур.

Сліди бджолиного воску, знайдені на скульптурі королеви Береніки II, свідчать про те, що деякі статуї дійсно могли піддаватися парфумерній обробці. Крім того, археологічні знахідки з Делосу вказують на те, що в майстернях, ймовірно, виробляли ароматичні речовини для релігійних ритуалів, що посилює зв'язок між ароматом і сакральним мистецтвом.

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Як зазначає авторка дослідження Сесілія Бьонс, милування статуєю в античності було не просто візуальним досвідом — воно зачіпало багато органів чуття, збагачуючи спосіб, у який люди пов'язували себе з мистецтвом і духовністю.

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