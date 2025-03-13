Була центром єврейської громади: археологи виявили древнє ритуальне місце поблизу Риму (фото)

Неподалік від Риму археологи виявили місце, яке могло бути центром єврейської громади античного міста. Під час розкопок вчені знайшли численні артефакти та залишки ритуальної споруди.

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Археологи, які досліджують давньоримське портове місто Остія Антика, Італія, виявили найдавнішу єврейську ритуальну лазню, знайдену за межами Близького Сходу. Поряд з нею вчені також виявили масляну лампу з менорою, що датується V або VI століттям, пише Live Science.

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Ця нещодавно розкопана ритуальна лазня, відома як міква, дає важливе уявлення про присутність єврейської громади в Остії за часів розквіту Римської імперії. Алессандро Д'Алессіо, директор Археологічного парку Остії Антики, наголосив у своїй заяві, що знахідка підтверджує історичну роль і вплив єврейського населення в місті.

Влітку 2024 року археологи, які досліджували центральну частину Остії, виявили вузьку прямокутну кімнату з невеликими сходами, що вели приблизно на один метр вниз до оштукатуреного басейну. Система труб дозволяла воді надходити до споруди, виконуючи вимоги очищення єврейської традиції.

Під час розкопок археологи також знайшли фрагменти штукатурки, мармуру, чорно-білої мозаїки, статуї та кілька масляних ламп. Одна лампа мала зображення менори на верхній частині, а на нижній — лулав, пальмове листя, що використовується під час єврейського свята Сукот.

Ґрунтуючись на структурних свідченнях і артефактах, вчені вважають, що це місце, ймовірно, функціонувало як центр єврейської громади. Ріккардо Ді Сегні, головний рабин єврейської громади Риму, заявив, що ця знахідка збагачує історичне розуміння єврейського життя в Стародавньому Римі.

Одна лампа мала зображення менори на верхній частині, а на нижній — лулав, пальмове листя, що використовується під час єврейського свята Сукот Фото: Archaeological Park of Ostia Antica

Історичні записи вказують на те, що єврейська присутність у Римі датується II століттям до нашої ери, значно розширившись за часів Римської імперії. Попри те, що євреї були релігійною меншиною, вони асимілювались у римське суспільство, особливо у великих міських центрах, таких як Остія, розташована за 30 кілометрів на захід від Риму.

Міністр культури Італії Алессандро Джулі описав це відкриття як свідчення давньої ролі Остії як місця зустрічі різних культур. Міква узгоджується з попередніми археологічними даними, які свідчать про те, що мікви були широко поширені в римській провінції Юдея наприкінці I століття до н. е. Однак їхня кількість зменшилася після єврейсько-римських конфліктів між 66 і 135 роками н. е.

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Віктор Фадлун, президент Єврейської громади Риму, наголосив на значенні мікви як довготривалого символу єврейської ідентичності та стійкості. Зараз тривають зусилля, щоб зробити це місце доступним для громадськості, що дозволить відвідувачам дослідити цю нещодавно відкриту частину різноманітного минулого Остії Антики.

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