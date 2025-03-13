Была центром еврейской общины: археологи обнаружили древнее ритуальное место вблизи Рима (фото)

Неподалеку от Рима археологи обнаружили место, которое могло быть центром еврейской общины античного города. Во время раскопок ученые нашли многочисленные артефакты и остатки ритуального сооружения.

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Археологи, исследующие древнеримский портовый город Остия Антика, Италия, обнаружили самую древнюю еврейскую ритуальную баню, найденную за пределами Ближнего Востока. Наряду с ней ученые также обнаружили масляную лампу с менорой, датируемую V или VI веком, пишет Live Science.

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Эта недавно раскопанная ритуальная баня, известная как миква, дает важное представление о присутствии еврейской общины в Остии во времена расцвета Римской империи. Алессандро Д'Алессио, директор Археологического парка Остии Антики, отметил в своем заявлении, что находка подтверждает историческую роль и влияние еврейского населения в городе.

Летом 2024 года археологи, исследовавшие центральную часть Остии, обнаружили узкую прямоугольную комнату с небольшой лестницей, ведущей примерно на один метр вниз к оштукатуренному бассейну. Система труб позволяла воде поступать в сооружение, выполняя требования очистки еврейской традиции.

Во время раскопок археологи также нашли фрагменты штукатурки, мрамора, черно-белой мозаики, статуи и несколько масляных ламп. Одна лампа имела изображение меноры на верхней части, а на нижней — лулав, пальмовые листья, используемые во время еврейского праздника Сукот.

Основываясь на структурных свидетельствах и артефактах, ученые считают, что это место, вероятно, функционировало как центр еврейской общины. Риккардо Ди Сегни, главный раввин еврейской общины Рима, заявил, что эта находка обогащает историческое понимание еврейской жизни в Древнем Риме.

Одна лампа имела изображение меноры на верхней части, а на нижней — лулав, пальмовые листья, используемые во время еврейского праздника Сукот Фото: Archaeological Park of Ostia Antica

Исторические записи указывают на то, что еврейское присутствие в Риме датируется II веком до нашей эры, значительно расширившись во времена Римской империи. Несмотря на то, что евреи были религиозным меньшинством, они ассимилировались в римское общество, особенно в крупных городских центрах, таких как Остия, расположенная в 30 километрах к западу от Рима.

Министр культуры Италии Алессандро Джули описал это открытие как свидетельство древней роли Остии как места встречи различных культур. Миква согласуется с предыдущими археологическими данными, которые свидетельствуют о том, что миквы были широко распространены в римской провинции Иудея в конце I века до н. э. Однако их количество уменьшилось после еврейско-римских конфликтов между 66 и 135 годами н. э.

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Виктор Фадлун, президент Еврейской общины Рима, подчеркнул значение миквы как долговременного символа еврейской идентичности и устойчивости. Сейчас продолжаются усилия, чтобы сделать это место доступным для общественности, что позволит посетителям исследовать эту недавно открытую часть разнообразного прошлого Остии Антики.

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