Создали общую культуру: ученые раскрыли тайну старейших в мире захоронений

Благодаря исследованию древних захоронений, обнаруженных в Леванте, археологи подтвердили существование общих традиций и культуры в древних сообществах. Как отмечают ученые, древние люди активно обменивались знаниями, обычаями и технологиями.

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Около 100 000 лет назад ранние человеческие группы в Леванте развили общие культурные традиции, о чем свидетельствуют захоронения в пещере Тимшенет. Эти сообщества, в которые входили как Homo sapiens, так и неандертальцы, клали рядом с умершими погребальные предметы, такие как останки животных и красную охру, пишет IFLScience.

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Недавнее исследование, посвященное изучению находок из пещеры Тимшенет, демонстрирует, что различные человеческие группы не только приняли схожие ритуалы захоронения, но и использовали одинаковые методы охоты и изготовления каменных орудий. По мнению исследователей, эти находки указывают на то, что Homo sapiens и неандертальцы участвовали в культурных взаимодействиях задолго до того, как появилась биологически единая популяция.

"Большинство гомининов, которых мы видим в этот период времени, являются гибридами, — объясняет автор исследования профессор Йоси Зайднер, — Они имеют единую культуру, потому что учатся друг у друга, но происходят из разных генетических пулов или биологических групп, которые здесь смешались".

Как отмечают исследователи, в регионе находятся одни из старейших известных человеческих захоронений в мире: такие места, как Кафзех, Схул, Табун и Нешер Рамла, датируются периодом от 100 000 до 110 000 лет. Однако до сих пор ведутся споры относительно того, какие именно виды людей населяли каждую из них.

В то время как образцы из Кафзех и Схула демонстрируют больше признаков Homo sapiens, останки из Нешер Рамлы имеют черты как Homo sapiens, так и неандертальцев. Стоянка Табун связана с неандертальцами или донеандертальцами, а недавно обнаруженные особи в пещере Тимшенет предварительно классифицируются как Homo sapiens, но требуют дальнейшего изучения.

Исследование также показало, что каменные орудия, найденные в Тимшенет, соответствуют способу производства Леваллуа, который наблюдается на всех соседних стоянках.

"Мы видим этот специфический тип технологии производства каменных орудий только в этот период времени. Раньше его не было", — говорит Зайднер. Такая согласованность свидетельствует о том, что знания передавались через культурную трансмиссию, а не появлялись независимо на каждой стоянке.

Анализ останков животных из этих мест указывает на то, что гоминины в этот период специализировались на охоте на крупных травоядных животных, таких как туры и лошади, отличаясь как от предыдущих, так и от последующих популяций. Кроме того, в исследовании отмечается, что погребальные обычаи были удивительно последовательными во всем регионе.

"Все три памятника демонстрируют удивительное сходство в том, как люди обращались со своими умершими. Эти характеристики включают сильно согнутое положение покойника и размещение различных предметов внутри могилы, в том числе останков животных и кусочков охры", — объясняют исследователи.

Поскольку практики захоронения и использования охры часто связаны с символическим мышлением доисторических людей, широкое присутствие этих элементов в Леванте свидетельствует о том, что культурное взаимодействие способствовало развитию сложного социального поведения.

"Важно, что [эти практики] встречаются только в Леванте и только в этот период времени, — отмечает Зайднер, — У нас этого не было раньше и не будет позже. Итак, беря вместе все эти четыре аспекта, мы видим чёткое поведенческое единообразие [на всех участках]".

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Эти находки дают новое понимание того, как различные человеческие группы сосуществовали в среднем палеолите. Вместо того, чтобы жить изолированно, они, похоже, обменивались идеями, технологиями и обычаями, формируя общий культурный ландшафт задолго до того, как исчезли генетические различия.

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