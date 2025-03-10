Ученые обнаружили, что около 4-х миллиардов людей являются потомками представителей ямной культуры, которые когда-то жили на территории Украины. Центром культуры ученые определили село Михайловка Херсонской области, которое сейчас находится в оккупации российскими войсками.

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Половина населения планеты сегодня может проследить свою родословную до группы древних скотоводов, которые жили на территории современной Украины 5000 лет назад. Недавние исследования ДНК под руководством генетика Дэвида Райха из Гарвардской медицинской школы обнаружили огромное генетическое влияние ямной культуры, пишет The Kyiv Independent.

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Примерно 4 миллиарда людей являются прямыми потомками ямной культуры, общества, которое когда-то процветало в степях современной Украины, а затем распространилось по всей Европе и Азии. Исследователи определили село Михайловка, расположенное в оккупированной Россией части Херсонской области, как вероятную генетическую колыбель индоевропейских популяций, которые мигрировали последовательными волнами через эти регионы.

Это конное общество, названное ямным по погребальным ямам под их курганами, считается общим предком многих древних цивилизаций, в частности римлян, кельтов, персов и македонцев.

В последнем генетическом исследовании было проанализировано 450 доисторических останков из 100 мест по всей Европе, а также 1000 ранее исследованных образцов древней ДНК. Полученные данные подтверждают предыдущие теории, связывающие распространение представителей ямной культуры с археологическими и лингвистическими доказательствами.

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Российская оккупация регионов, связанных с ямной культурой, способствовала уничтожению украинских исторических памятников. С 2014 года многочисленные артефакты были вывезены из Крыма, Донбасса и других регионов, многие из них привезли в российские музеи. По состоянию на февраль, отчеты подтверждают, что 485 украинских культурных объектов, включая два археологических памятника, понесли ущерб во время войны.

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