Переписывает историю человечества: археологи обнаружили древнейшие костяные орудия труда в Танзании

В ущелье Олдувай археологи обнаружили костяные орудия труда, изготовленные 1,5 млн лет назад. Это открытие переписывает историю человечества, меняя наши представления о появлении первых инструментов в Восточной Африке.

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Археологи обнаружили доказательства того, что ранние люди Танзании изготавливали костяные орудия труда гораздо раньше, чем это было задокументировано. Недавнее исследование показало, что древние люди изготавливали костяные орудия труда 1,5 миллиона лет назад, пишет Live Science.

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Исследователи обнаружили эти артефакты из костей бегемота и слона в ущелье Олдувай в Танзании. Эти находки отодвигают хронологию использования костяных орудий на миллион лет назад.

Археолог из Центра гуманитарных и социальных наук Испанского национального исследовательского совета Игнасио де ла Торре отметил, что эти ранние люди адаптировали свои знания об обработке камня для придания формы кости, что стало значительным нововведением в изготовлении инструментов.

В исследовании удалось изучить 27 фрагментов костей, модифицированных с помощью обстукивания, техники, которая обычно связана с производством каменных инструментов. Анализируя следы на костях, исследователи подтвердили, что эти действия были преднамеренными, а не результатом природных процессов или деятельности животных. Артефакты удивительно хорошо сохранились, вероятно, благодаря быстрому захоронению, которое защитило их от разрушения со временем.

Анализ показал, что восемь орудий изготовлены из костей слона, шесть — бегемота, а два — животного, похожего на современный крупный рогатый скот. Выбор этих материалов свидетельствует о том, что ранние гоминиды понимали структурные свойства различных костей, выбирая для изготовления орудий труда более толстые и прочные образцы.

Самые большие из них достигали 38 см, что указывает на то, что они могли использоваться для тяжелых задач, таких как обработка останков животных. Пока неизвестно, какой именно вид гомининов создал их, но в этот период в регионе обитали как Homo erectus, так и Paranthropus boisei.

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Прежде чем создавать большие каменные орудия, такие как ручные топоры, ранние гоминиды, возможно, экспериментировали с выбиванием по кости. Исследование освещает ранее игнорируемый этап технологической эволюции, предполагая, что гоминиды были способны передавать навыки работы с различными материалами гораздо раньше, чем до сих пор считалось.

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