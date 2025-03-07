Финикийцы были не первыми: в Магрибе нашли древние поселения 2-го тысячелетия до н. э.

Во время раскопок в Марокко археологи обнаружили следы ранних поселений, которые свидетельствуют о заселении региона еще в 2200 годах до н. э. Это открытие свидетельствует о гораздо более динамичном развитии, чем до сих пор считали ученые.

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Археологи обнаружили первое известное поселение бронзового века в Магрибе, изменив представление о раннем заселении региона. Хотя считается, что первые сложные общества основали финикийцы около 800 года до н. э., недавние раскопки в Кач-Куш на северо-западе Марокко свидетельствуют о сложной хронологии событий, пишет Heritage Daily.

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Результаты исследований команды Барселонского университета показывают, что Кач-Куш заселяли в три отдельных этапа, самый ранний из которых датируется между 2200 и 2000 годами до нашей эры. Это первое поселение дает важное представление о дофиникийских группах.

Второй этап, охватывающий 1300-900 гг. до н. э., связан с земледельческой общиной, которая вела оседлый образ жизни. Раскопки позволили обнаружить деревянные глинобитные постройки, вырубленные в скалах силосные ямы и точильные камни, указывающие на развитую фермерскую экономику, сосредоточенную на выращивании зерновых культур и домашнего скота, включая овец, коз и крупный рогатый скот.

Последний этап заселения, с 800 до 600 года до н. э., отражает сочетание местных и иностранных влияний, с внедрением гончарных кругов, железных орудий труда и архитектурных традиций средиземноморских культур.

Хамза Бенаттиа Мельгарехо, исследователь факультета географии и истории Барселонского университета, отметил важность этих находок, отметив, что Кач-Куш является одним из самых ранних хорошо задокументированных непрерывных поселений в Магрибе.

Ученый пояснил, что это открытие меняет взгляды на местные общины, иллюстрируя, что они были активно вовлечены в более широкие социальные, культурные и экономические обмены, а не существовали изолированно. Он также заявил, что нынешние исследования на этом месте направлены на преодоление давних исторических предубеждений относительно прошлого региона.

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Несмотря на ограниченность исследовательских усилий, сосредоточенных на бронзовом веке Магриба, это открытие свидетельствует о том, что второе тысячелетие до нашей эры было гораздо более динамичным, чем считалось ранее. Находки в Кач-Куше свидетельствуют о необходимости дальнейших археологических исследований для полного понимания ранних моделей заселения и культурного развития региона.

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