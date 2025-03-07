Финикийцы были не первыми: в Магрибе нашли древние поселения 2-го тысячелетия до н. э.
Во время раскопок в Марокко археологи обнаружили следы ранних поселений, которые свидетельствуют о заселении региона еще в 2200 годах до н. э. Это открытие свидетельствует о гораздо более динамичном развитии, чем до сих пор считали ученые.
Археологи обнаружили первое известное поселение бронзового века в Магрибе, изменив представление о раннем заселении региона. Хотя считается, что первые сложные общества основали финикийцы около 800 года до н. э., недавние раскопки в Кач-Куш на северо-западе Марокко свидетельствуют о сложной хронологии событий, пишет Heritage Daily.
У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!
Результаты исследований команды Барселонского университета показывают, что Кач-Куш заселяли в три отдельных этапа, самый ранний из которых датируется между 2200 и 2000 годами до нашей эры. Это первое поселение дает важное представление о дофиникийских группах.
Второй этап, охватывающий 1300-900 гг. до н. э., связан с земледельческой общиной, которая вела оседлый образ жизни. Раскопки позволили обнаружить деревянные глинобитные постройки, вырубленные в скалах силосные ямы и точильные камни, указывающие на развитую фермерскую экономику, сосредоточенную на выращивании зерновых культур и домашнего скота, включая овец, коз и крупный рогатый скот.
Последний этап заселения, с 800 до 600 года до н. э., отражает сочетание местных и иностранных влияний, с внедрением гончарных кругов, железных орудий труда и архитектурных традиций средиземноморских культур.
Хамза Бенаттиа Мельгарехо, исследователь факультета географии и истории Барселонского университета, отметил важность этих находок, отметив, что Кач-Куш является одним из самых ранних хорошо задокументированных непрерывных поселений в Магрибе.
Ученый пояснил, что это открытие меняет взгляды на местные общины, иллюстрируя, что они были активно вовлечены в более широкие социальные, культурные и экономические обмены, а не существовали изолированно. Он также заявил, что нынешние исследования на этом месте направлены на преодоление давних исторических предубеждений относительно прошлого региона.Важно
Несмотря на ограниченность исследовательских усилий, сосредоточенных на бронзовом веке Магриба, это открытие свидетельствует о том, что второе тысячелетие до нашей эры было гораздо более динамичным, чем считалось ранее. Находки в Кач-Куше свидетельствуют о необходимости дальнейших археологических исследований для полного понимания ранних моделей заселения и культурного развития региона.
Ранее Фокус писал об античном надгробии, найденном в Ливии. Этот артефакт, с надписями на древнегреческом языке, обнаружили после шторма "Даниэль".
Также мы рассказывали о древних артефактах, найденных на хорватском острове Щедро. Ученые датируют находки неолитом и связывают их с местной культурой Хвар.