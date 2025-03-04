Большая ошибка ученых: исследование обнаружило следы людей 150000-летней давности в тропических лесах

Исследователи обнаружили, что в тропических лесах Африки существовали поселения ранних людей еще 150 тысяч лет назад. Ранее они считали, что заселение этих лесов началось гораздо позже.

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Долгое время считалось, что первые люди не заселяли тропические леса. Однако новые исследования показывают, что человеческие популяции жили в африканских тропических лесах еще 150 000 лет назад, что противоречит предыдущим предположениям о моделях поселения ранних людей, пишет Arkeonews.

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Группа исследователей проанализировала археологические находки с территории современного Кот-д'Ивуара и обнаружила, что ранние люди населяли эти густые леса гораздо раньше, чем считалось ранее.

Фото: Jimbob Blinkhorn, MPI-GEA

Место, о котором идет речь, впервые исследовал в 1980-х годах профессор Йоде Геде из Университета Феликса Уфуэ-Буаньи. Предыдущие раскопки позволили обнаружить каменные орудия труда, но тогдашние технологические ограничения не смогли установить точную датировку.

Недавние исследователи снова посетили это место, где применили такие методы, как оптически стимулированная люминесценция и электронный спиновый резонанс, чтобы установить возраст примерно 150 000 лет.

Дальнейший анализ образцов отложений подтвердил, что в то время регион был густо покрыт лесом. Пыльца, фитолиты и изотопные исследования показали наличие растительности западноафриканских тропических лесов с незначительными следами пастбищ. Эти результаты свидетельствуют о том, что ранние человеческие популяции успешно адаптировались и процветали в этой сложной среде задолго до того, как подобные доказательства были зафиксированы в других местах.

Это открытие существенно меняет хронологию заселения тропических лесов, которое, как считалось ранее, началось в Африке около 18 000 лет назад. Оно также поднимает важные вопросы о влиянии первых людей на эти экосистемы.

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По словам профессора Элеоноры Скерри из Института геоантропологии Макса Планка, результаты исследования подчеркивают сложную историю перемещения населения и взаимодействия с окружающей средой. Теперь исследователи имеют целью исследовать другие ивуарийские памятники, чтобы углубить понимание ранней жизни человека в тропических лесах.

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