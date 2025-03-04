Велика помилка вчених: дослідження виявило сліди людей 150000-річної давнину у тропічних лісах

Дослідники виявили, що у тропічних лісах Африки існували поселення ранніх людей ще 150 тисяч років тому. Раніше вони вважали, що заселення цих лісів почалося набагато пізніше.

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Довгий час вважалося, що перші люди не заселяли тропічні ліси. Однак нові дослідження показують, що людські популяції жили в африканських тропічних лісах ще 150 000 років тому, що суперечить попереднім припущенням про моделі поселення ранніх людей, пише Arkeonews.

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Група дослідників проаналізувала археологічні знахідки з території сучасного Кот-д'Івуару і виявила, що ранні люди населяли ці густі ліси набагато раніше, ніж вважалося раніше.

Фото: Jimbob Blinkhorn, MPI-GEA

Місце, про яке йдеться, вперше дослідив у 1980-х роках професор Йоде Геде з Університету Фелікса Уфуе-Буаньї. Попередні розкопки дозволили виявити кам'яні знаряддя праці, але тогочасні технологічні обмеження не змогли встановити точне датування.

Нещодавні дослідники знову відвідали це місце, де застосували такі методи, як оптично-стимульована люмінесценція та електронний спіновий резонанс, щоб встановити вік приблизно 150 000 років.

Подальший аналіз зразків відкладів підтвердив, що в той час регіон був густо вкритий лісом. Пилок, фітоліти та ізотопні дослідження показали наявність рослинності західноафриканських тропічних лісів з незначними слідами пасовищ. Ці результати свідчать про те, що ранні людські популяції успішно адаптувалися і процвітали в цьому складному середовищі задовго до того, як подібні докази були зафіксовані в інших місцях.

Це відкриття суттєво змінює хронологію заселення тропічних лісів, яке, як вважалося раніше, почалося в Африці близько 18 000 років тому. Воно також порушує важливі питання про вплив перших людей на ці екосистеми.

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За словами професорки Елеонори Скеррі з Інституту геоантропології Макса Планка, результати дослідження підкреслюють складну історію переміщення населення та взаємодії з навколишнім середовищем. Тепер дослідники мають на меті дослідити інші івуарійські пам'ятки, щоб поглибити розуміння раннього життя людини в тропічних лісах.

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