Датируются неолитом: хорватские ученые нашли древние артефакты на острове Щедро (фото)

Во время исследований на острове Щедро археологи обнаружили многочисленные артефакты, в частности орудия труда и керамику, которым около 7000 тысяч лет. Это открытие указывает на существование неизвестных ранее морских путей, в которых остров играл ключевую роль.

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Недавние раскопки на острове Щедро, расположенном к югу от Хвара, Хорватия, позволили по-новому взглянуть на доисторическое прошлое острова. Исследователи, работающие в пещере Ратина, обнаружили доказательства человеческой деятельности, датируемые поздним неолитом. Это позволило отодвинуть время заселения острова почти на 3000 лет раньше, чем до сих пор считалось, пишет Arkeonews.

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Археолог Грга Новак впервые задокументировал признаки проживания в пещере Ратина в 1923 году, обнаружив фрагменты керамики железного века. Однако недавние раскопки под руководством Кантароса Ду в сотрудничестве с Ассоциацией друзей острова Щедра и муниципалитетом Елсы изменили исторические интерпретации.

Археолог Грга Новак впервые задокументировал признаки проживания в пещере Ратина в 1923 году Фото: Friends of Šćedro Island

В результате раскопок исследователи нашли 250 керамических черепков, 97 фрагментов костей животных, 109 раковин и морских улиток, а также четыре кремневых орудия. Образцы древесного угля, собранные с места раскопок, проходят радиоуглеродный анализ для установления точных дат.

Среди главных находок — фрагменты керамики, 67 из которых имеют выразительные признаки полусферических мисок. Эти сосуды, украшенные геометрическими узорами и кольцеобразными ободками, соответствуют культуре Хвар, которая существовала между 5000 и 4300 годами до нашей эры.

Во время исследований на острове Щедро, Хорватия, археологи обнаружили многочисленные артефакты, в частности орудия труда и керамику, которым около 7000 тысяч лет Фото: Friends of Šćedro Island

Эта доисторическая группа, известная своей самобытной керамикой, каменными орудиями труда и ранними сельскохозяйственными практиками, играла ключевую роль в торговых сетях восточной Адриатики. Керамические изделия, найденные в пещере Ратина, очень похожи на изделия из пещер Грапчева на Хваре, что свидетельствует о связях между доисторическими поселениями в этом регионе.

Среди главных находок — фрагменты керамики, 67 из которых имеют отчетливые признаки полусферических мисок. Фото: Friends of Šćedro Island

Анализ артефактов свидетельствует о том, что каменные и кремневые орудия труда происходят с других островов Адриатики и материковых районов, что указывает на морские торговые пути, которые соединяли Хвар, Корчулу, Пелешац и другие регионы.

Расположение Щедро вдоль важных морских путей, вероятно, сделало его ключевым местом для доисторической коммуникации и торговли. Полученные данные позволяют предположить, что пещера Ратина была либо постоянным поселением, либо сезонным убежищем.

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Нынешние исследования расширят раскопки на окружающее плато — территорию, которая может предоставить дополнительные доказательства доисторической жизни. Будущие исследования также могут пролить свет на позднюю фазу Хвар-Накованской культуры, которая остается плохо задокументированной.

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