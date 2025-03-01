В 1000 километрах от Стоунхенджа: датские археологи обнаружили таинственный круг

В Дании исследователи обнаружили неолитический памятник, который может быть связан с культурой колоколообразных бокалов. Это сооружение оказалось похожим на английские генджи, расположенные почти в 1000 километрах от него.

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Археологи в Дании обнаружили 4000-летний памятник, который имеет поразительное сходство с английским памятником. Древнее сооружение обнаружили во время строительства нового жилого массива в городе Аарс на северо-востоке Ютландии, пишет Heritage Daily.

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Во время первых раскопок исследователи обнаружили доказательства поселения бронзового века и захоронения высокопоставленного лица с бронзовым мечом. Расширяя участок раскопок, они обнаружили овальный объект диаметром около 30 метров, на котором по кругу было расположено 45 деревянных столбов, каждый из которых находился на расстоянии примерно двух метров друг от друга.

Эксперты отмечают, что памятник поразительно похож на Вудхендж, неолитический деревянный круг класса II, расположенный в пределах объекта Всемирного наследия Стоунхендж в графстве Уилтшир, Англия. Исследователи считают, что датский памятник связан с европейской культурой колоколообразных бокалов, известной своими характерными сосудами для питья.

Сидсел Волин, куратор музея Вестхиммерланд, прокомментировал находку, отметив ее значимость и размер: "На Борнхольме нашли несколько небольших деревянных кругов, которые считались храмами солнца из-за большого количества найденных там каменных солнечных дисков. Насколько мне известно, это первый круг такого размера, который мы можем изучить должным образом".

Сейчас исследователи выясняют, был ли у памятника меньший круг, аналогичный как у британских генджей. Анализ расположения памятника также выявил сходство со Стоунхенджем и Вудгенджем, что свидетельствует об общем мировоззрении древних строителей Англии и Дании, несмотря на почти 1000 километров расстояния между ними.

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Это открытие дает ценное представление о культурных и церемониальных практиках европейской культуры колоколообразных бокалов. Оно также освещает возможные связи между отдаленными сообществами, предлагая более глубокое понимание доисторических обществ.

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