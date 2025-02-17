Самый большой в Британии: археологи раскопали огромный зал эпохи викингов (фото)

На северо-западе Англии археологи раскопали большое здание викингов, которое датируется XI веком н. э. Это сооружение является самым большим залом скандинавских мореплавателей, обнаруженным в стране.

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Археологи раскопали остатки большого деревянного сооружения, датируемого поздней эпохой викингов, вблизи деревни Холм-Сент-Катберт в Камбрии, Англия. Начальные признаки археологического объекта обнаружили благодаря следам на посевах в 2022 году, пишет Heritage Daily.

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Дальнейшие исследования с помощью геофизической разведки, что является частью проекта "Археология Хай Тарнс", обнаружили остатки большого 50-метрового деревянного здания. Это привело к раскопкам в конце 2024 года, где исследователи подтвердили размеры сооружения с помощью серии шурфов.

Углеродный анализ ключевой деревянной балки показал, что здание построено между 990 и 1040 годами нашей эры Фото: Grampus Heritage & Training Limited

Углеродный анализ ключевой деревянной балки показал, что здание построено между 990 и 1040 годами нашей эры, то есть более чем на столетие раньше соседнего монастыря. В заявлении команды раскопок отмечается, что эта находка является крупнейшей из известных залов эпохи викингов в Британии, что значительно меняет предыдущие предположения о раннесредневековом заселении региона.

Другие находки на этом месте включают остатки печи для сушки зерна, выложенные камнем стены, лестницы и сушильную камеру, построенную из глины и камня.

Несмотря на многовековую сельскохозяйственную деятельность, которая разрушила это место, археологи нашли две небольшие гончарные формы позднего средневековья над разрушенной печью. Грунтовые условия ограничили сохранение органических материалов, оставив лишь несколько артефактов.

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Это открытие проливает новый свет на поселения эпохи викингов на севере Англии, бросая вызов предыдущим интерпретациям исторического развития региона. Масштаб и возраст сооружения указывают на то, что оно было важным центром деятельности, что предоставляет ценную информацию о тогдашних архитектурных и сельскохозяйственных практиках.

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