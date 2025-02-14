Самая древняя среди найденных: археологи сделали открытие в сердце древнего Лондона (фото)

Археологи раскопали базилику, построенную около 80 года н. э., в древнем центре Лондона. Также неподалеку исследователи обнаружили остатки форума, места для общественных собраний.

Related video

Археологи обнаружили остатки древнейшей римской базилики Лондона, которой почти 2 000 лет. Открытие удалось сделать во время недавних раскопок в современном центре города, оно проливает новый свет на его римское прошлое, пишет Heritage Daily.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Место, расположенное на улице Грейсчерч, 85, когда-то было частью Лондиниума, поселения, основанного в 43 году нашей эры как коммерческий центр. Исторические записи свидетельствуют, что город подвергся значительным разрушениям между 60 и 61 годами нашей эры во время восстания под предводительством королевы Боудики, которая выступила против римского господства.

Открытие проливает новый свет на римское прошлое города Фото: Carole Raddato – CC BY-SA 2.0

После разрушений Лондиниум отстроили заново, придерживаясь традиционной римской планировки. К концу I века нашей эры он превратился в столицу провинции римской Британии, обогнав Камулодунум (современный Колчестер).

Раскопки обнаружили фундаменты базилики, построенной около 80 года н. э., которая, как полагают, выполняла юридические и административные функции. Неподалеку также удалось раскопать остатки форума — центрального рынка и места для общественных собраний.

Археологи нашли участки каменных стен из кентского известняка, образующие основу сооружения размером примерно 40 на 20 на 12 метров. Базилика простояла около двух десятилетий, прежде чем во II веке ее заменили гораздо большим комплексом, одним из крупнейших римских сооружений к северу от Альп. Во времена своего расцвета Лондиниум вмещал от 45 000 до 60 000 жителей, занимая 330 акров к северу от Темзы.

Важно

Нашли царские сокровища сарматов: среди них золотой браслет весом 370 граммов (фото)

"Это очень важно — это сердце римского Лондона", — сказала Софи Джексон из Музея археологии Лондона (MOLA), которая поделилась подробностями открытия. Находка дает ценную информацию об архитектурном и административном развитии раннего римского Лондона, углубляя понимание трансформации города с течением времени.

Ранее Фокус писал о деньгах дьявола — уникальных сокровищах, которые исследователи обнаружили в Нидерландах.

А также мы рассказывали о редких артефактах, обнаруженных во время раскопок в Турции. Исследователи раскопали остатки древней мозаики и витражей, которые являются древнейшими из найденных в регионе.