Нашли деньги дьявола: археологи обнаружили уникальные сокровища в Нидерландах (фото)

Неподалеку от границы с Германией нидерландские археологи обнаружили масштабный клад, датированный VII веком н. э. Исследователи раскопали так называемые "деньги дьявола" — так ранние христиане называли подношения языческим богам.

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В Нидерландах археологи обнаружили три раннесредневековых клада, содержащих золотые и серебряные артефакты, а также сотни монет. Артефакты возрастом 1300 лет обнаружили на месте, которое, по мнению исследователей, было священным и использовалось для религиозных жертвоприношений, пишет Live Science.

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Некоторые эксперты предполагают, что эти сокровища могли быть посвящены языческим богам, против которых выступали ранние христианские миссионеры. Ян-Виллем де Корт, археолог из Агентства культурного наследия Нидерландов, который руководил раскопками, подтвердил, что это место заселяли германские народы.

Хотя эта земля традиционно считалась саксонской территорией, остается непонятным, считали ли местные жители себя саксами.

"Этот термин, возможно, использовали чужаки для коллективного описания язычников", — пояснил де Корт.

Среди монет есть несколько редких экземпляров, отчеканенных во Франкской империи в начале VII века Фото: Jan-Willem de Kort

Раскопки проходили вблизи Хезингена, деревни, расположенной примерно в 130 километрах к востоку от Амстердама, недалеко от границы с Германией. Исторически этот регион был расположен к северу от Нижнегерманского Лимеса — границы, которая обозначала край Римской империи до того, как германские племена вытеснили римлян в V веке. После ухода Рима, в VI и VII веках это место стало местом для ритуальных жертвоприношений.

Первое открытие золотых и серебряных монет произошло в 2020 и 2021 годах, когда артефакты откопали с помощью металлодетекторов. Поисковики немедленно сообщили о находках местным властям, что привело к официальным раскопкам перед запланированным строительством.

Хотя точная стоимость клада остается неопределенной, исследователи считают, что она значительна. Коллекция включает более 100 золотых и серебряных монет, разнообразные золотые украшения, такие как подвески и серьги, а также кусочки драгоценных металлов, которые могли использовать в качестве валюты. Анализ почвы также обнаружил следы истлевших костей, что свидетельствует о возможных жертвоприношениях животных на этом месте.

Среди монет есть несколько редких экземпляров, отчеканенных во Франкской империи в начале VII века. Кроме того, одно ювелирное украшение оформлено в характерном германском зверином стиле, а другое имеет портрет, напоминающий римские украшения.

Де Корт рассказал, что эти предметы были захоронены в нескольких местах, что подкрепляет теорию о том, что это место функционировало как место для ритуальных жертвоприношений. Хотя точные божества, которым поклонялись, остаются неизвестными, одна из версий — это форма Водана, предшественника скандинавского бога Одина.

Практика жертвоприношений не была редкостью в германских регионах того времени. Однако ранние христианские миссионеры осуждали такие ритуалы, называя сокровища "деньгами дьявола". Саксонский обет крещения IX века требовал от новообращенных отречься от Водана и подобных божеств, отвергая при этом подношения "diobolgeldæ" — термин, переводимый как "дьявольское золото".

Раскопки в Хезингене также обнаружили серию из 14 столбчатых ям, расположенных с востока на запад. Некоторые из артефактов были найдены в этих ямах, хотя деревянные конструкции уже давно исчезли.

Исследователи считают, что центральные столбы могли поддерживать священный столб, или "стаполь", описанный в раннехристианских текстах как изображение языческих богов. Размещение этих столбов указывает на связь с весенним и осенним равноденствием, знаменующим начало ключевых сельскохозяйственных сезонов.

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Ученые предполагают, что с распространением христианства в регионе это место могло стать центром сохранения традиционных языческих практик в ответ на религиозную трансформацию.

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