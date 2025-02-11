Нашли царские сокровища сарматов: среди них золотой браслет весом 370 граммов (фото)

Во время раскопок кургана Карабау-2 казахстанские археологи раскопали более 1000 артефактов сарматов, среди них 100 — золотые украшения.

Related video

Археологи, работающие на кургане в Атырауской области Казахстана, обнаружили внушительную коллекцию древних сарматских артефактов. Во время раскопок удалось раскопать девять могил, семь из которых сохранились в отличном состоянии, а также разнообразные предметы, связанные с кочевой сарматской культурой, пишет Arkeonews.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Курган Карабау-2, расположенный в 10 километрах к северу от села Карабау в Кызылкогайском районе, является частью серии захоронений, связанных с сарматами.

Этот кочевой народ занимал евразийские степи с V века до н. э. по IV век н.э., оказывая влияние на историю соседних цивилизаций, включая римлян и персов. Последние раскопки предоставили еще одно подтверждение роли региона в истории сарматов.

Среди самых выдающихся находок — 370-граммовый золотой браслет с замысловатыми горными леопардами с обеих сторон Фото: Gov.kz.

Среди самых выдающихся находок — 370-граммовый золотой браслет с замысловатыми горными леопардами с обеих сторон. Кроме него, исследователи обнаружили золотые украшения, оружие, керамические сосуды и человеческие останки, причем некоторые могилы идентифицированы как царские из-за их изысканных обычаев захоронения. Ученые также раскопали две хорошо сохранившиеся деревянные чаши — уникальную находку в археологической истории Казахстана.

Марат Касенов, руководитель команды раскопок, отметил, что эти находки усиливают историческое значение Атырауской области для понимания сарматской культуры. Во время раскопок исследователи каталогизировали около 1 000 артефактов, в том числе 100 золотых украшений, украшенных изображениями хищных животных.

Важно

Исключительный масштаб: археологи обнаружили редкие артефакты во время раскопок в Турции (фото)

Будущие исследования будут расширены благодаря привлечению антропологов, географов и других специалистов. Артефакты представят на предстоящей выставке "Золото сарматов".

Ранее Фокус писал об обнаруженных в Италии древних гробницах, на месте которых хотели построить конюшню. Ученые спасли это место от незаконной застройки и раскопали многочисленные артефакты.

Также мы рассказывали о раскопках турецких археологов. Ученые планируют раскопать древний Севастополис.