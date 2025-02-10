Исключительный масштаб: археологи обнаружили редкие артефакты во время раскопок в Турции (фото)

Исследователи обнаружили остатки древней мозаики и витражей, которые являются древнейшими из найденных в регионе. Это сооружение, длиной более 50 метров датируется V веком н. э. и было важным центром христианства.

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Во время раскопок в Харране, Турция, археологи обнаружили редкие мозаичные плитки и фрагменты витражей, которые, как полагают, датируются V веком н. э. Эти артефакты — одни из древнейших известных образцов в регионе и дают новое понимание архитектурных и художественных традиций ранневизантийского периода, пишет Arkeonews.

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Недавние раскопки на этом месте под руководством профессора доктора Мехмета Онала с кафедры археологии Харранского университета обнаружили значительные остатки грандиозного собора длиной более 50 метров.

Исследователи обнаружили остатки древней мозаики и витражей, которые являются древнейшими из найденных в регионе Фото: АА

По словам профессора Онала, ее размер и тщательно продуманный дизайн свидетельствуют о том, что она играла важную роль в раннехристианской истории региона.

Ученый заявил: "Это не обычная базилика. Мы классифицируем ее как собор Харрана из-за ее исключительного масштаба".

Во время раскопок археологи обнаружили золотые тессеры — маленькие мозаичные кусочки, которые когда-то использовались для создания изысканных настенных украшений. Эти элементы, обнаруженные в арках и сводах собора, свидетельствуют о высоком уровне мастерства.

Команда также идентифицировала части северного нефа, стены, вырезанные капители колонн и три двери, выходящие на север, — все это способствовало более глубокому пониманию архитектурного значения объекта.

Во время раскопок археологи обнаружили золотые тессеры — маленькие мозаичные кусочки Фото: АА

Дальнейший анализ искусствоведов классифицировал вмурованные кусочки цветного стекла как витражи, определив их как одни из древнейших известных примеров в этом регионе. Оттенки синего, зеленого и фиолетового позволяют предположить, что когда-то они были частью окон собора.

Кроме того, удалось раскопать стеклянные артефакты, такие как сложные сосуды, которые, возможно, использовали для крещения или для хранения святой воды. Учитывая историческую связь Харрана с пророком Авраамом, профессор Онал предположил, что будущие открытия могут включать изображения, связанные с его наследием.

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Поскольку раскопки продолжаются, исследователи ожидают дальнейших находок, которые расширят знания о раннехристианском наследии Харрана. Недавно найденные артефакты дают более четкое представление об архитектурном изяществе места и его роли в историческом и культурном ландшафте региона.

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