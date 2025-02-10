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Технологии и наука

Исключительный масштаб: археологи обнаружили редкие артефакты во время раскопок в Турции (фото)

Харран, раскопки, Турция, собор, археология, археологи, мозаика, витраж, стекло, артефакты, христианство, история, культура
Фото: АА | Во время раскопок в Харране, Турция, археологи обнаружили редкие мозаичные плитки и фрагменты витражей

Исследователи обнаружили остатки древней мозаики и витражей, которые являются древнейшими из найденных в регионе. Это сооружение, длиной более 50 метров датируется V веком н. э. и было важным центром христианства.

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Во время раскопок в Харране, Турция, археологи обнаружили редкие мозаичные плитки и фрагменты витражей, которые, как полагают, датируются V веком н. э. Эти артефакты — одни из древнейших известных образцов в регионе и дают новое понимание архитектурных и художественных традиций ранневизантийского периода, пишет Arkeonews.

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Недавние раскопки на этом месте под руководством профессора доктора Мехмета Онала с кафедры археологии Харранского университета обнаружили значительные остатки грандиозного собора длиной более 50 метров.

Харран, раскопки, Турция, собор, археология, археологи, мозаика, витраж, стекло, артефакты, христианство, история, культура Fullscreen
Исследователи обнаружили остатки древней мозаики и витражей, которые являются древнейшими из найденных в регионе
Фото: АА

По словам профессора Онала, ее размер и тщательно продуманный дизайн свидетельствуют о том, что она играла важную роль в раннехристианской истории региона.

Ученый заявил: "Это не обычная базилика. Мы классифицируем ее как собор Харрана из-за ее исключительного масштаба".

Во время раскопок археологи обнаружили золотые тессеры — маленькие мозаичные кусочки, которые когда-то использовались для создания изысканных настенных украшений. Эти элементы, обнаруженные в арках и сводах собора, свидетельствуют о высоком уровне мастерства.

Команда также идентифицировала части северного нефа, стены, вырезанные капители колонн и три двери, выходящие на север, — все это способствовало более глубокому пониманию архитектурного значения объекта.

Харран, раскопки, Турция, собор, археология, археологи, мозаика, витраж, стекло, артефакты, христианство, история, культура Fullscreen
Во время раскопок археологи обнаружили золотые тессеры — маленькие мозаичные кусочки
Фото: АА

Дальнейший анализ искусствоведов классифицировал вмурованные кусочки цветного стекла как витражи, определив их как одни из древнейших известных примеров в этом регионе. Оттенки синего, зеленого и фиолетового позволяют предположить, что когда-то они были частью окон собора.

Кроме того, удалось раскопать стеклянные артефакты, такие как сложные сосуды, которые, возможно, использовали для крещения или для хранения святой воды. Учитывая историческую связь Харрана с пророком Авраамом, профессор Онал предположил, что будущие открытия могут включать изображения, связанные с его наследием.

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Поскольку раскопки продолжаются, исследователи ожидают дальнейших находок, которые расширят знания о раннехристианском наследии Харрана. Недавно найденные артефакты дают более четкое представление об архитектурном изяществе места и его роли в историческом и культурном ландшафте региона.

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