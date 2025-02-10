Винятковий масштаб: археологи виявили рідкісні артефакти під час розкопок у Туреччині (фото)

Дослідники виявили залишки стародавньої мозаїки та вітражів, які є найдавнішими зі знайдених у регіоні. Ця споруда, довжиною понад 50 метрів датується V століттям н. е. і була важливим центром християнства.

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Під час розкопок в Харрані, Туреччина, археологи виявили рідкісні мозаїчні плитки та фрагменти вітражів, які, як вважають, датуються V століттям н. е. Ці артефакти — одні з найдавніших відомих зразків у регіоні й дають нове розуміння архітектурних і мистецьких традицій ранньовізантійського періоду, пише Arkeonews.

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Нещодавні розкопки на цьому місці під керівництвом професора доктора Мехмета Онала з кафедри археології Харранського університету виявили значні залишки грандіозного собору довжиною понад 50 метрів.

Дослідники виявили залишки стародавньої мозаїки та вітражів, які є найдавнішими зі знайдених у регіоні Фото: AA

За словами професора Онала, її розмір і ретельно продуманий дизайн свідчать про те, що вона відігравала важливу роль у ранньохристиянській історії регіону.

Вчений заявив: "Це не звичайна базиліка. Ми класифікуємо її як собор Харрана через її винятковий масштаб".

Під час розкопок археологи виявили золоті тессери — маленькі мозаїчні шматочки, які колись використовувалися для створення вишуканих настінних прикрас. Ці елементи, виявлені в арках і склепіннях собору, свідчать про високий рівень майстерності.

Команда також ідентифікувала частини північної нави, стіни, вирізьблені капітелі колон і три двері, що виходять на північ, — все це сприяло глибшому розумінню архітектурного значення об'єкта.

Під час розкопок археологи виявили золоті тессери — маленькі мозаїчні шматочки Фото: AA

Подальший аналіз мистецтвознавців класифікував вмуровані шматочки кольорового скла як вітражі, визначивши їх як одні з найдавніших відомих прикладів у цьому регіоні. Відтінки синього, зеленого та фіолетового дозволяють припустити, що колись вони були частиною вікон собору.

Крім того, вдалося розкопати скляні артефакти, такі як складні посудини, які, можливо, використовували для хрещення або для зберігання святої води. Враховуючи історичний зв'язок Харрана з пророком Авраамом, професор Онал припустив, що майбутні відкриття можуть включати зображення, пов'язані з його спадщиною.

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Оскільки розкопки тривають, дослідники очікують подальших знахідок, які розширять знання про ранньохристиянську спадщину Харрана. Нещодавно віднайдені артефакти дають чіткіше уявлення про архітектурну витонченість місця та його роль в історичному та культурному ландшафті регіону.

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