Через століття пошуків: вчені розкрили вміст сувою з Геркулануму

Завдяки використанню ШІ та новітньому способу рентгенівського сканування вченим вдалося відтворити текст одного зі сувоїв, знайдених у Геркуланумі. Ці артефакти — унікальні тексти римської епохи, які вціліли до наших часів.

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Століттями вчені шукали спосіб прочитати стародавні сувої, поховані під шарами вулканічного попелу майже 2 000 років тому. Тепер поєднання штучного інтелекту та людського досвіду може нарешті розкрити їхні таємниці, пише Phys.org.

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Сувої, знайдені в 1750-х роках на руїнах великої вілли в Геркуланумі, є одними з небагатьох вцілілих текстів римської епохи. Після виверженням Везувію у 79 році н. е., ці делікатні артефакти перетворилися на обвуглені, крихкі фрагменти, що унеможливило традиційні методи читання. Більша частина колекції зберігається в Національній бібліотеці Неаполя, а кілька сувоїв — в Оксфорді.

У 2023 році було започатковано конкурс "Vesuvius Challenge", покликаний заохотити технологічні рішення для розшифрування сувоїв. Нещодавно дослідники оголосили про значний прорив: вони успішно створили перше зображення внутрішньої сторони сувою, що зберігається в Бодлеанській бібліотеці в Оксфорді.

Досягнення стало можливим завдяки високоенергетичному рентгенівському скануванню в лабораторії Diamond Light Source, розташованій неподалік від Оксфорда, з подальшим застосуванням передових методів штучного інтелекту, які допомогли віртуально реконструювати текст.

Брент Сілз, вчений з Університету Кентуккі й співзасновник проєкту, описав результати як найбільш значний прогрес, коли-небудь досягнутий у скануванні сувою з Геркулануму. Хоча поки що вдалося ідентифікувати лише кілька слів — одне з них є грецьким словом "огида" — експерти оптимістично налаштовані щодо подальшого покращення чіткості зображення та розбірливості тексту.

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Пітер Тот, куратор грецьких колекцій Бодлеанської бібліотеки, наголосив на важливості вдосконалення технології, щоб уникнути переміщення решти сувоїв. Оскільки в Неаполі зберігається ще понад тисячу сувоїв, дослідники сподіваються, що методи на основі штучного інтелекту врешті-решт дозволять повністю розкрити зміст цих стародавніх текстів.

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