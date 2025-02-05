Мавпа у церкві: під час розкопок в Німеччині археологи виявили понад 1000 артефактів

Розкопки досягли глибини 40 сантиметрів на площі 145 квадратних метрів. Серед виявлених артефактів унікальні монети, перлини, кістки тварин, кераміка та особисті речі.

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Нещодавні розкопки в церкві в центральній Німеччині виявили понад 1 000 старовинних предметів. Місцеві експерти провели ретельне дослідження релігійного об'єкта в маленькому містечку, прагнучи розкрити приховані деталі про минуле, пише HeritageDaily.

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Археологи з Державного управління охорони пам'яток та археології (LDA) землі Саксонія-Ангальт виявили понад 1 000 артефактів під час робіт у церкві Святої Марії в Гарделегені. Серед знахідок — 679 монет та їх фрагментів, а також перлини, шпильки, кістки тварин, кераміка, металева фурнітура, застібки для книг, частинки вітражів, залізні цвяхи, рештки рослин та особисті речі.

Серед незвичайних предметів були три гральних кістки і свинцево-бронзова фігурка мавпи заввишки 8 сантиметрів.

Дослідники розповіли: "Хоча зображення мавп у церквах — не рідкість, вони часто виконують символічні ролі, беручи участь у настільних іграх, граючи музику, імітуючи людську поведінку або заплутуючись у ліанах і пастках. У пізньому Середньовіччі мавп часто зображували як демонічних істот або як сатиричне зображення людської дурості і вад".

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Церква, збудована в готичному стилі в XIII столітті, мала простору залу з високими склепінчастими стелями і великими вітражами. Протягом століть будівля зазнавала різних реставрацій, які зберегли її середньовічний характер, однак з модифікаціями з пізніших періодів.

Розкопки сягали глибини 40 сантиметрів на площі 145 квадратних метрів, що дозволило дослідникам знайти монети, кераміку та інші реліквії, які дають уявлення про історичні традиції регіону. Виявлені артефакти допоможуть проілюструвати повсякденне життя та соціальні зв'язки людей з минулих століть.

Щоб відсвяткувати завершення будівельних робіт, фахівці організували виставку під назвою "Загублені та знайдені", на якій показали деякі зі знайдених артефактів.

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