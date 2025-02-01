Ще одна свастика: археологи зробили неочікуване відкриття загадкового народу (фото)
Під час розкопок у провінції Анджанг археологи виявили частину храмової вежі чамів. Всередині вчені знайшли численні артефакти, зокрема пов’язані з буддизмом.
У в'єтнамській провінції Анджанг археологи виявили вотивні артефакти, пов'язані з народом чам, давньою австронезійською групою, походження якого досі загадка. Це відкриття відбулося в районі Ан Фу, місцевості, відомій своєю громадою чамів, предки яких колись жили в центральному В'єтнамі та прибережній Камбоджі, пише Heritage Daily.
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Чами заснували сильну державу Чампа, низки індуїстсько-буддійських князівств утворених у II столітті нашої ери. Протягом століть Чампа стикалася із все більшим тиском з боку розширюваної Кхмерської імперії та в'єтнамських наступальних дій.
Під час розкопок вдалося виявити споруду, що отримала назву "Священна яма" і ідентифікована як частина храмової вежі чамів. Ця стародавня споруда має кругову цегляну кладку у вигляді свастики — символу, який у буддистській традиції асоціюється з удачею. Експерти датують храм IX або X століттям, відзначаючи його історичне значення як рідкісного прикладу архітектури чамів.
Центральне місце у відкритті займали вотивні підношення, зроблені під час будівництва храму. Серед них — золотий предмет з записом буддійського вчення, відомого як "Пратітья самутпада", тобто причинне походження.
Окрім цього, вчені знайшли вазу у стилі камандалу, що покоїться на золотій квітці з вісьмома пелюстками, а також низку артефактів зі скла та дорогоцінних каменів. Разом ці знахідки проливають світло на духовні практики та художню майстерність чамів.Важливо
Ці розкопки не лише розкривають мистецькі та релігійні традиції народу чам, але й демонструють важливість збереження такої спадщини для кращого розуміння історії культури Південно-Східної Азії.
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