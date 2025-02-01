Ще одна свастика: археологи зробили неочікуване відкриття загадкового народу (фото)

Під час розкопок у провінції Анджанг археологи виявили частину храмової вежі чамів. Всередині вчені знайшли численні артефакти, зокрема пов’язані з буддизмом.

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У в'єтнамській провінції Анджанг археологи виявили вотивні артефакти, пов'язані з народом чам, давньою австронезійською групою, походження якого досі загадка. Це відкриття відбулося в районі Ан Фу, місцевості, відомій своєю громадою чамів, предки яких колись жили в центральному В'єтнамі та прибережній Камбоджі, пише Heritage Daily.

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Чами заснували сильну державу Чампа, низки індуїстсько-буддійських князівств утворених у II столітті нашої ери. Протягом століть Чампа стикалася із все більшим тиском з боку розширюваної Кхмерської імперії та в'єтнамських наступальних дій.

Під час розкопок вдалося виявити споруду, що отримала назву "Священна яма" і ідентифікована як частина храмової вежі чамів. Ця стародавня споруда має кругову цегляну кладку у вигляді свастики — символу, який у буддистській традиції асоціюється з удачею. Експерти датують храм IX або X століттям, відзначаючи його історичне значення як рідкісного прикладу архітектури чамів.

Стародавня споруда має кругову цегляну кладку у вигляді свастики Фото: Xuân Toản

Центральне місце у відкритті займали вотивні підношення, зроблені під час будівництва храму. Серед них — золотий предмет з записом буддійського вчення, відомого як "Пратітья самутпада", тобто причинне походження.

Окрім цього, вчені знайшли вазу у стилі камандалу, що покоїться на золотій квітці з вісьмома пелюстками, а також низку артефактів зі скла та дорогоцінних каменів. Разом ці знахідки проливають світло на духовні практики та художню майстерність чамів.

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Ці розкопки не лише розкривають мистецькі та релігійні традиції народу чам, але й демонструють важливість збереження такої спадщини для кращого розуміння історії культури Південно-Східної Азії.

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