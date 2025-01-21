Відтворили церемоніальну маску шаманки: 9000-літнє поховання призвело до нових відкриттів

Під час розкопок у Німеччині археологи виявили поховання шаманки, яка жила близько 9000 років тому. Нещодавно вчені відтворили її головний убір, який мав церемоніальне значення.

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У 1934 році дослідники розкопали могилу періоду європейського мезоліту (15,000-5,000 років до н. е.), яка дає уявлення про життя та ролі перших людей. Серед вмісту могили був складний головний убір, частина великого масиву артефактів, що натякають на важливу роль похованої в ній жінки, пише Live Science.

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Це поховання, розташоване в Бад-Дюрренберзі, в центральній Німеччині, містить останки жінки віком від 25 до 40 років, а також фрагменти скелета дитини, покладених на її колінах. Аналіз ДНК показав, що немовля було далеким родичем, а не її дитиною.

Навколо останків знаходилися цікаві поховальні предмети, зокрема порожниста кістка журавля для зберігання крихітних кам'яних ножів, відполірована сокира, оленяча кістка для нанесення червоної охри і понад 50 підвісок, зроблених із зубів різних тварин.

Ці предмети, у поєднанні з ритуальними елементами поховання, такими як щедре використання червоної охри, вказують на те, що померла, ймовірно, мала велике культурне значення.

На користь такої інтерпретації свідчить унікальна будова скелета жінки. Перший шийний хребець неправильної форми і частково зрощений, можливо, викликав у неї незвичні відчуття, такі як поколювання або повзання мурашок під шкірою, а також мимовільні рухи очей.

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Експерти припускають, що ці фізичні ознаки в поєднанні з ретельно продуманим характером поховання вказують на те, що вона могла бути шаманкою або духовною цілителькою. Проводячи паралелі з шаманськими практиками Сибіру та північної Євразії, дослідники реконструювали її головний убір, припускаючи, що він міг включати кістки тварин, ікла, мушлі та роги, нанизані разом у церемоніальну маску.

Це відкриття стало важливим джерелом знань про ритуали та культурні ролі останніх мисливців-збирачів Європи перед переходом до сільськогосподарських суспільств.

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