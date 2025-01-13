Шокуюче відкриття: вчені розкрили правду про останки сестри Клеопатри

Майже 100 років вчені вважали, що останки, знайдені в Ефесі, належали Арсіної IV, сестрі Клеопатри. Проте нове дослідження черепа розкрило неочікувану правду.

Related video

Група дослідників повернулася до вивчення таємничого черепа, знайденого майже століття тому серед стародавніх руїн Ефеса, Туреччина. Цей череп, знайдений у 1929 році і пов'язаний із величною гробницею на головній вулиці міста, давно інтригував археологів та істориків через його можливий зв'язок з Арсіноєю IV, птолемеївською принцесою і сестрою Клеопатри, пише Heritage Daily.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Череп знайшов австрійський археолог Йозеф Кейл у саркофазі в Октогоні, мавзолеї на головній вулиці Ефеса, а у 1982 році вдалося знайти решту скелета. Десятиліттями його зв'язок з Арсіноєю IV здавався правдоподібним.

Історичні свідчення описують заслання Арсіної до Ефеса і страту в 41 році до н. е. за наказом Марка Антонія за наполяганням Клеопатри. Подальші припущення виникли через дизайн гробниці, який мав схожість зі знаменитим Фаросом Александрійським, що потенційно натякало на поховання особи царського роду.

Однак нещодавнє дослідження під керівництвом Герхарда Вебера з Віденського університету поставило під сумнів цю теорію. Для цього вчені скористалися сучасними методами, зокрема мікро-КТ, радіовуглецевим та генетичним аналізами.

Дослідники визначили, що череп датується періодом між 36 та 205 роками до н. е., проте ці останки належали чоловікові віком від 11 до 14 років. Подальше дослідження вказало на аномалії розвитку, такі як зрощення черепних швів і деформації щелепи, ймовірно, спричинені такими захворюваннями, як синдром Тречера-Коллінза або дефіцит вітаміну D.

Важливо

Подолали прірву між міфом і реальністю: секрет легендарного металу з Атлантиди нарешті розкрито

Ці висновки спростовують можливий зв'язок з Арсіноєю IV, проте постають нові питання: хто насправді похований у гробниці та де похована сестра Клеопатри. Відкриття демонструє важливість сучасних наукових методів у розгадці таємниць минулого і додає ще один шар до історії стародавнього Ефеса.

Раніше Фокус писав про дуже дивну знахідку, яку виявили в шахті римського кар'єру.

А також ми розповідали, хто і навіщо збудував Будинки Дракона. Вчені мають одні лише теорії щодо призначення цих пам’яток.