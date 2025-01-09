Дуже дивна знахідка: археологи виявили щось незвичайне в шахті римського кар'єру (фото)

Досліджуючи древній кар’єр у Південно-Східній Англії археологи знайшли унікальний артефакт: розмальований собачий бакулюм, тобто кістку пеніса. Вчені вважають, що ця знахідка — частина ритуалу, пов’язаного з ритуалами родючості.

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Археологи виявили незвичайний артефакт у шахті римського кар'єру в Суррей, Англія, який проливає світло на духовні практики романо-британського періоду. Вчені вважають, що знайдена розмальована кістка собачого пеніса, була частиною давнього ритуалу родючості, пише Arkeonews.

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Місце знахідки, вапнякова шахта глибиною 4 метри у районі Юелл, стала важливим джерелом знахідок з моменту початку розкопок у 2015 році. Шахта містила рештки близько 300 домашніх тварин — свиней, коней, корів, овець і собак — разом із розчленованими людськими скелетами.

Археологи виявили незвичайний артефакт у шахті римського кар'єру Фото: Pre-Construct Archaeology

Більшість решток тварин не мали жодних ознак хвороби, забою чи спалення. Це дозволяє припустити, що їхнє поховання ритуальне. Цікаво, що багато виявлених — собак невеликих порід, таких як тер'єри або коргі. Це незвично для того часу, адже мисливські та пастуші собаки були більш поширеними.

Дослідження біоархеологині Еллен Грін зосереджене на розмальованому собачому бакулюмі, або кістці пеніса, знайденому на цьому місці. Використовуючи рентгенівську флуоресценцію, вона виявила, що червона охра, мінерал, який не зустрічається в природі в цій місцевості, вручну нанесена на кістку перед тим, як її помістили в шахту. Це свідчить символічне значення кістки, можливо, пов'язане з обрядами родючості.

Коні та собаки відігравали ключову роль у духовному житті римської Британії, часто асоціюючись з родючістю, захистом та зціленням. Такі божества, як Епона, яку шанували за її зв'язок з родючістю та потойбічним світом, часто зображували цих тварин у своїй іконографії.

Примітно, що в шахті також виявили незвичну кількість новонароджених і перинатальних решток тварин, зокрема 14 лошат, що вказує на навмисне розведення і жертвоприношення в ритуальних цілях. Такі знахідки підтверджують теорію про те, що цей об'єкт був чимось більшим, ніж просто функціональний кар'єр; це було місце ритуального значення.

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Хоча точне призначення знахідки залишається невизначеним, його існування дає рідкісний погляд на духовні та культурні практики римської Британії. Артефакт слугує нагадуванням про глибокі зв'язки між повсякденним життям, природою та духовністю у давніх суспільствах.

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