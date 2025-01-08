Новий потенціал: міжнародна команда археологів зробила важливе відкриття в Саккарі

Досліджуючи некрополь у Саккарі, археологи виявили невідомі поховання, які розширюють площу кладовища. Також знайдені гробниці свідчать про те, що некрополь використовували не тільки в епоху Старого царства.

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У Саккарі археологи розкопали чотири гробниці, що датуються кінцем 2-ї та початком 3-ї династій, а також десять поховань 18-ї династії Нового царства. Розташована за 40 кілометрів на південний захід від Каїра, Саккара була головним кладовищем Мемфіса, стародавньої столиці Єгипту, пише Heritage Daily.

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Генеральний секретар Вищої ради у справах старожитностей Мохамед Ісмаїл Халед наголосив на важливості японсько-єгипетської місії: ймовірно, некрополь простягався набагато дальше на північ, ніж вважалося раніше, що демонструє історичний потенціал цього місця. Виявлення поховань 18-ї династії також свідчить про важливість Саккари в епоху Нового царства, коли Мемфіс відновив своє значення після вигнання гіксосів.

Серед знахідок — дві мастаби з глиняної цегли та дві висічені в скелях гробниці. Одна з гробниць, розташована на північному краю плато Саккара, має наземну споруду та похоронний вал, укріплений вапняковими блоками, що веде до камери внизу.

Інша мастаба, розташована біля скелястого схилу, має центральну прямокутну яму. Поруч археологи знайшли різні артефакти, зокрема алебастрове блюдо і суцільну циліндричну посудину, ймовірно, кінця 2-ї або початку 3-ї династії.

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Керівник японської команди доктор Нозому Каваї також розповів про знахідки з раніше виявленої греко-римській гробниці. Дослідники розкопали дерев'яні труни, теракотові моделі поховань, людські останки й артефакти із зображеннями Ісіди й Афродіти.

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