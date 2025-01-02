Втрачена історія: українські археологи виявили неймовірне багатошарове поселення (фото)

Команда археологів виявили раніше невідоме поселення, яке принесло артефакти кількох історичних періодів. Вчені знайшли реліквії бронзового віку, раннього залізного віку та козацької доби.

Related video

У грудні 2024 року під час археологічних розвідок дослідники з Історико-культурного заповідника "Більськ" виявили багатошарове поселення. Це місце, відоме зараз як "Тупичине", отримало свою назву від розташованого поблизу лісового озера, позначеного на історичних топографічних картах, пише ІКЗ "Більськ" на своїй сторінці у Facebook.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтеся, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

ІКЗ "Більськ", розташований на території Сумської та Полтавської областей, створили у травні 2005 року. Дослідження Більського городища тривають з 1906 року, а у липні 2016 року археологи знайшли найбільший зі знайдених на Лівобережній Україні скарбів, який складається з 30 золотих виробів.

В подальші роки дослідники виявили артефакти скіфської епохи, зокрема золоті вироби та прикраси, вцілілі амфори та посуд.

Епоха пізнього заселення дала найбільшу колекцію знахідок Фото: Історико-культурний заповідник «Більськ»

Наприкінці 2024 року археологи, під керівництвом кандидата історичних наук Костянтин Пеляшенка, виявили артефакти, що охоплюють кілька історичних періодів, зокрема бронзового віку, раннього залізного віку та козацької доби.

Епоха пізнього заселення дала найбільшу колекцію знахідок, таких як деталі кінської вуздечки, залізні ножі, підковки для взуття, поясна пряжка, цвяхи, свинцеві кулі та фрагменти глиняного посуду.

Відкриття має значну цінність для розуміння історії Котелевщини кінця XVI-XVII століть та більш ранніх епох. Артефакти з цього місця дають важливе уявлення про регіональну історію, культуру та повсякденне життя. Дослідники планують продовжити свою роботу на виявленому поселенні, сподіваючись на подальші відкриття, які можуть збагатити знання про минуле цього регіону.

Важливо

Монети з унікальним дизайном: в Йорданській долині розкопали скарб царя Александра (фото)

Це дослідження демонструє важливість збереження археологічної спадщини та її роль у зв'язку сучасного суспільства з його історичним корінням. Розуміння минулого може запропонувати нові перспективи культурного розвитку та історичних подій.

Раніше Фокус писав про артефакт зі свастикою. Досі вчені не знаходили схожих предметів у Норвегії, що викликало в дослідників питання.

А також ми розповідали про артефакт із притчі про десять дів, який виявили біля біблійної гори в Єрусалимі.