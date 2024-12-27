Рідкісна знахідка: біля біблійної гори в Єрусалимі виявили артефакт із притчі про десять дів (фото)

Учені виявили стародавню масляну лампу, датовану III-V століттями н. е., неподалік від Оливної гори, яка неодноразово згадується в Біблії.

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Біля Оливної гори в Єрусалимі археологи знайшли керамічну масляну лампу, що датується пізньоримським періодом. Лампа прикрашена складними символами, пов'язаними з єврейським храмом, включаючи менору, лопатку для пахощів і лулав — пальмову гілку, що використовується в єврейських ритуалах, пише Heritage Daily.

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Майкл Чернін, директор розкопок, пояснив: "Символи вказують на єврейський зв'язок з Храмом. Ця знахідка є особливо дивовижною, оскільки ми маємо дуже мало свідчень про існування єврейського поселення в Єрусалимі та його околицях з цього періоду".

Біля Оливної гори в Єрусалимі археологи знайшли керамічну масляну лампу, що датується пізньоримським періодом Фото: IAA

Він додав, що лампа є рідкісним артефактом з часів, коли єврейська присутність в Єрусалимі різко зменшилася після повстання Бар-Кохба в 135 році н. е., яке призвело до вигнання євреїв з міста. Ця лампа, датована III-V століттями нашої ери, дає цінне уявлення про єврейську присутність і культурну пам'ять тієї епохи.

Експерти вважають, що світильник належить до типу "Бейт-Наттіф", названого на честь гончарної майстерні поблизу Бет-Шемеша, приблизно за 30 кілометрів на захід від Єрусалима. Ці лампи виготовлялися за допомогою вапнякових форм, вирізьблених долотами та свердлами. Глину пресували в ці форми, а потім обпалювали, щоб отримати готову посудину.

Храмова менора, центральний візерунок на світильнику, здавна є символом єврейської ідентичності. Хоча її використання сягає часів Другого Храму, її значення ще більше зросло після зруйнування Храму, символізуючи єдність і пам'ять для єврейських громад в Ізраїлі та діаспорі.

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Міністр у справах спадщини рабин Аміхай Еліягу відзначив культурне значення артефакту, заявивши: "Цей унікальний масляний світильник з символікою Храму поєднує світло минулого зі святкуванням Хануки сьогодні, відображаючи міцний зв'язок єврейського народу зі своєю спадщиною і пам'яттю про Храм".

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