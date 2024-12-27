Велич та розкіш: археологи розкопали нові пам'ятки в Помпеях (фото)

Археологи виявили древні споруди, прикрашені вигадливими фресками, які свідчать про багатство власників цих місць. Однією з найголовніших знахідок є зала, прикрашена колонами.

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У Помпеях, Італія, археологи розкопали велику залу, прикрашену складними фресками, та вишукано оздоблену стійку старовинної таверни. Ці знахідки розкривають повсякденне життя і культурне багатство міста, яке загинуло після катастрофічного виверження Везувію в 79 році нашої ери, пише Arkeonews.

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Розташовані поблизу сучасного Неаполя, Помпеї є скарбницею мистецтва та архітектури римської епохи, а їхні руїни стали знімком життя в часи розквіту імператорського Риму. Нещодавні розкопки в регіонах IX і V виявили неймовірні зображення римських бенкетів, морського життя і торгівлі.

Археологи розкопали велику залу, прикрашену складними фресками Фото: Archaeological Park of Pompeii

Однією з головних знахідок є колонадна зала, або oecus, виявлена в регіоні IX у великому будинку. Зала прикрашена фресками, виконаними у Другому помпейському стилі, що характеризуються яскравістю та реалістичністю. Обрамлені колонами з тромпеліту, зображення зображують картину римського життя, зі сценами полювання та риболовлі.

Кури, водоплавні птахи, куріпки та дикі кабани з'являються поряд з кошиками, наповненими морепродуктами, такими як кальмари, риби та молюски. Яскраве червоне тло і складні деталі свідчать про центральне місце їжі на римських громадських зібраннях, нагадуючи про велич стародавніх бенкетів.

Збереження залишається пріоритетом для цього місця, яке охоплює понад 13 000 ділянок, включаючи приватні резиденції, громадські простори та храми. Археологи покращують дренажні системи та стабілізують розкопки, щоб захистити ці безцінні реліквії для майбутніх досліджень.

Серед помітних реставрацій — Термополіум, римська таверна, розташована в регіоні V. Нещодавно відкритий після стабілізаційних робіт, цей об'єкт може похвалитися прилавком, прикрашеним яскравими фресками із зображенням Нереїди на гіпокампі та тварин, яких, ймовірно, вживали у їжу.

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Ці знахідки не лише збагачують наше розуміння римської культури, але й свідчать про важливість збереження цього місця. Оберігаючи скарби Помпеї, дослідники гарантують, що майбутні покоління зможуть продовжувати досліджувати спадщину цивілізації, яка все ще зачаровує сучасний світ.

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