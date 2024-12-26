Від римлян до Каролінгів: археологи в одному місці знайшли унікальні артефакти різних епох (фото)

Археологи зробили неочікуване відкриття, виявивши древні поселення, давньоримську золоту прикрасу та середньовічні артефакти часів династії Каролінгів.

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У французькому містечку Пасе археологи відкопали золотий перстень віком 1800 років із портретом Венери Віктрікс, римської богині, що символізує красу та перемогу. Крім того, під час розкопок дослідники виявили колекцію монет періоду пізніх Каролінгів, пише Arkeonews.

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Розкопки, проведені Національним інститутом превентивних археологічних досліджень Франції (INRAP), виявили артефакти, що охоплюють період від пізнього бронзового віку до середньовіччя.

Золотий перстень, датований II-III століттям н. е., знайшли біля давньоримської дороги, побудованої між II і IV століттями н. е. Ця дорога, з покриттям із кварцового гравію та ровами обабіч, слугувала важливою ланкою для торгівлі та подорожей, з'єднуючи сільські райони з міськими центрами.

На ділянці також виявлено середньовічне поселення Фото: Coline Herbert / INRAP

Сам перстень, що зберігся у чудовому стані, прикрашений тонко вирізьбленим дорогоцінним каменем Ніколо, різновидом оніксу з блакитнуватою поверхнею на чорній основі, з зображенням Венери Віктрікс. Такі вироби часто слугували як особистими прикрасами, так і печатками римської еліти, символізуючи соціальне становище та духовні переконання.

На ділянці також вдалося виявити середньовічне поселення V-X ст. н. е. зі спорудами з дерева, землі та рослинних матеріалів. Чотирикутні ділянки, доріжки та споруди для зберігання зерна свідчать про сільськогосподарську спрямованість поселення.

Серед знахідок — дванадцять добре збережених срібних монет часів Каролінгів, які, ймовірно, були поховані в епоху вікінгів, коли набіги дестабілізували регіон. Хоча точна причина занедбання поселення у Х столітті залишається невизначеною, ці монети дають уявлення про економічний та соціальний тиск тієї епохи.

Археологи також виявили сліди більш ранніх періодів заселення: у північних ямах знайдено фрагменти кераміки пізнього бронзового віку та теракотові форми для виготовлення зброї. Крім того, вдалося знайти поховальне коло раннього залізного віку, що демонструє тогочасні практики поховання.

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Ці розкопки дають цінну інформацію про еволюцію моделей поселень, сільськогосподарських практик і технологічних досягнень від бронзового віку до середньовіччя, збагачуючи наше розуміння історичного полотна регіону.

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