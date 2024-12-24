Особиста жертва: археологи зробили моторошне відкриття в Перу

Досліджуючи поховання в Хуака Као В'єхо на півночі Перу, археологи виявили людські останки, які свідчать про незвичайне жертвоприношення. Дослідники знайшли останки підлітків, які були родичами померлих.

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Двоє підлітків, принесених у жертву 1500 років тому в андському похоронному обряді, виявилися тісно пов'язаними з дорослими, з якими їх поховали, як показало нове генетичне дослідження. Ця знахідка свідчить про те, що ці жертвоприношення пов'язані зі смертю членів сім'ї, відзначаючи ритуал, який ніколи раніше не був задокументований археологами, пише Live Science.

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Дослідження зосереджується на культурі Моче, яка існувала на північному узбережжі Перу з 300 по 950 рік нашої ери. Відомі своїми складними церемоніями та людськими жертвоприношеннями на честь богів, Моче залишили по собі численні археологічні пам'ятки, хоча мало що вказує на жертовні практики за участю близьких родичів.

За словами співавторки дослідження Ларса Ферен-Шмітца, археогенетика з Каліфорнійського університету в Санта-Крузі, це перше генетичне підтвердження родинних зв'язків між жертвами та похованими. "Жодні докази не вказували на те, що в жертву приносили близьких родичів або родичів-підлітків, як ми спостерігали", — пояснила Ферен-Шмітц.

Ці знахідки походять з поховання в Хуака Као В'єхо, пірамідальної споруди на півночі Перу, відкритої в 2005 році. У гробниці поховано шість осіб, зокрема високопоставлену жінку з народу Моче, яку назвали сеньйорою де Као. Поряд з нею були троє чоловіків і двоє підлітків, хлопець та дівчина, яких задушили мотузками з рослинних волокон.

Генетичний аналіз показав, що дівчина була племінницею сеньйори де Као, а двоє чоловіків, ймовірно, були її братами. Один з цих чоловіків був ідентифікований як батько принесеної в жертву дівчинки. Тим часом хлопчик-підліток, який також був задушений, виявився сином одного з братів сеньйори де Као. Це перше свідчення принесення сина в жертву батькові в поховальних традиціях Моче.

Вміст гробниці свідчить про унікальну форму особистого ритуального жертвоприношення, відмінну від публічних ритуалів, які зазвичай асоціюються з Моче. Ферен-Шмітц зазначає, що удушення могло вважатися гідним способом вшанування осіб високого статусу. Однак точні причини принесення в жертву членів сім'ї залишаються незрозумілими. Джеффрі Квілтер, антрополог з Гарвардського університету, припускає, що на ці церемонії могли вплинути внутрішні конфлікти або політичні мотиви.

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Майбутні дослідження мають на меті з'ясувати, чи були сімейні жертвоприношення широко розповсюдженою традицією, а також дослідити глибинну суспільну динаміку, яка сформувала ці ритуали. Це дослідження не лише збагачує наше розуміння культури Моче, але й порушує ширші питання про роль сім'ї та влади в давніх андських суспільствах.

Раніше Фокус писав про дослідження незвичайних поховань у Норвегії. Вчені вважають, що поховані там жінки відігравали важливу роль у часи вікінгів.

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