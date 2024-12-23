У Перу Грінч з молотком увірвався у схованку наркодилерів і заарештував їх: подробиці (відео)

Поліцейський підрозділ у Лімі відомий тим, що використовує костюмованих агентів для боротьби із злочинністю.

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У Перу поліцейські креативно підійшли до затримання злочинців і влаштували справжнє шоу. Правоохоронець у костюмі Грінча виламав двері до сховку наркодилерів, і їх заарештували. Про це пише ВВС.

Затримання відбулося у столиці Перу — Лімі. Офіцер поліції під прикриттям у костюмі Грінча провів рейд щодо незаконного обігу наркотиків.

На відео, яке розповсюдило Національне поліцейське управління, видно, як поліцейські ламають двері перед тим, як зайти в будинок.

За словами поліції, під час рейду було заарештовано трьох осіб і виявлено кілька невеликих пакетів кокаїну.

Поліцейський підрозділ у Лімі відомий тим, що використовує костюмованих агентів.

Раніше правоохоронець у костюмі плюшевого ведмедика затримав підозрювану в торгівлі наркотиками під час операції до Дня святого Валентина на початку цього року. Правоохоронці влаштували зізнання в коханні з кульками та сердечками.

Також повідомлялося, що поліцейські в США погодилися поставити 27 кілограмів метамфетаміну, щоб отримати докази, необхідні для затримання підозрюваного. Однак після передачі грошей та отримання свого товару чоловікові вдалося втекти.