З ведмедиком і кульками: в Перу правоохоронці оригінально затримали наркоторговців (відео)

Несподіваний візит зловмисниці прийняли за сюрприз до Дня святого Валентина, розслабилися та втратили пильність.

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У Перу правоохоронці творчо підійшли до затримання наркоторговців. Для цього вони спланували спецоперацію з нотками романтики. Про це пише видання Fox News.

Так, поліцейські влаштували несподіваний візит наркоторговицям. Вони прийшли до приміщення, де ті перебували, і виманили їх на вулицю.

Для цього один із правоохоронців перевдягнувся у плюшевого ведмедика і взяв до рук плакат із зізнанням у коханні. Його напарниця поруч тримала кульку у вигляді сердечка.

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Наркоторговиці вийшли на вулицю і замилувалися неочікуваним сюрпризом. Жінки розчулилися такою романтикою і втратили пильність. У зручний момент "ведмедик" і його "підтримка" напали на жінок і надягли на них кайданки.

Крім них у спецоперації були задіяні "дорожній працівник" та "випадковий перехожий".

Нагадаємо, що поліцейські в США погодилися поставити 27 кілограмів метамфетаміну, щоб отримати докази, необхідні для затримання підозрюваного. Однак після передачі грошей та отримання свого товару чоловікові вдалося втекти.

Раніше повідомлялося, що українська соціологічна платформа опублікувала дослідження на тему боротьби з наркоторгівлею в Україні. За його результатами лише 5% українців вважають, що держава дуже ефективна в протидії розповсюдженню наркотиків.