С мишкой и шариками: в Перу правоохранители оригинально задержали наркоторговцев (видео)

Неожиданный визит злоумышленницы приняли за сюрприз ко Дню святого Валентина, расслабились и потеряли бдительность.

Related video

В Перу правоохранители творчески подошли к задержанию наркоторговцев. Для этого они спланировали спецоперацию с нотками романтики. Об этом пишет издание Fox News.

Так, полицейские устроили неожиданный визит наркоторговцам. Они пришли в помещение, где те находились, и выманили их на улицу.

Для этого один из правоохранителей переоделся в плюшевого мишку и взял в руки плакат с признанием в любви. Его напарница рядом держала шарик в виде сердечка.

Важно

"Я такая конченая": украинская телеведущая оскандалилась в прямом эфире (видео)

Наркоторговцы вышли на улицу и залюбовались неожиданным сюрпризом. Женщины умилились такой романтикой и потеряли бдительность. В удобный момент "мишка" и его "поддержка" напали на женщин и надели на них наручники.

Кроме них в спецоперации были задействованы "дорожный работник" и "случайный прохожий".

Напомним, что полицейские в США согласились поставить 27 килограммов метамфетамина, чтобы получить доказательства, необходимые для задержания подозреваемого. Однако после передачи денег и получения своего товара мужчине удалось сбежать.

Ранее сообщалось, что украинская социологическая платформа опубликовала исследование на тему борьбы с наркоторговлей в Украине. По его результатам лишь 5% украинцев считают, что государство очень эффективно в противодействии распространению наркотиков.