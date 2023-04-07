61,8% украинцев поддерживают акцию "Поймай барыгу", – социологическое исследование

Украинская социологическая платформа опубликовала исследование по теме борьбы с наркоторговлей в Украине. По его результатам, только пять процентов украинцев считают, что государство эффективно в противодействии распространению наркотиков. Большинство респондентов называют работу в этом направлении не достаточно или вообще не эффективной.

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Специалисты платформы провели телефонный опрос в начале апреля, сообщает ukranews.com. Общались с совершеннолетними гражданами страны, обработали тысячу анкет. В результате выяснили – более семидесяти пяти процентов украинцев считают распространение наркотиков серьезной проблемой.

Более тридцати процентов опрошенных считают, что именно сейчас необходимо участие общественности и частных лиц в борьбе с нелегальным распространением наркотиков. Тридцать шесть процентов ответили, что такое участие должно происходить совместно с полицией.

Масштабная акция "Поймай барыгу – получи кэш" стартует в Украине уже на днях. Это именно тот формат, когда рядовые люди могут присоединиться к борьбе с наркобизнесом и получить за это деньги. В то же время, все будет происходить исключительно в рамках закона и в тандеме с правоохранителями.

Исследования показали, что украинцы готовы не только участвовать в такой акции, но еще и рекламировать ее и даже финансировать из собственного кармана.

61,8% украинцев поддерживают акцию "Поймай барыгу" 61,8% украинцев поддерживают акцию "Поймай барыгу" 61,8% украинцев поддерживают акцию "Поймай барыгу"

Непосредственно приобщиться к акции "Поймай барыгу", согласно исследованию, согласились почти двадцать процентов респондентов. Еще чуть больше десяти готовы донатить в ее фонд. А поддержать морально согласились более шестидесяти процентов. Сорок процентов заявили, что хотели распространять информацию о такой инициативе.

Исследование проведено компанией "Украинская социологическая платформа". Метод: телефонный опрос граждан Украины в возрасте от 18 лет. Выборка: 1000 анкет (репрезентативная по возрасту, полу). Период сбора данных: 2-4 апреля 2023 г.

Акцию "Поймай барыгу – получи кэш" анонсировал блогер Стас Домбровский. Он заявил – анонимный меценат готов платить наличными за каждого торговца запрещенными препаратами, еще большую сумму выплатят тому, кто разоблачит нарколабораторию или торговца в зоне боевых действий. Акция сразу получила широкий резонанс в обществе, присоединиться к ней организаторы призвали правоохранителей.