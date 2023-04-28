План провалился: в США полицейские продали наркоторговцу "товар", а потом потеряли его

Калифорнийские полицейские согласились поставить 27 килограммов метамфетамина, чтобы получить доказательства, необходимые для задержания подозреваемого. Однако после передачи денег и получения своего груза мужчине удалось скрыться.

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В штате Калифорния, США, сотрудники полиции в ходе операции под прикрытием продали подозреваемому наркоторговцу большой пакет метамфетамина, чтобы поймать его "на горячем". Однако их план провалился и преступнику удалось скрыться вместе с наркотиками. Об этом пишет YahooNews.

Помощники шерифа в округе Риверсайд недалеко от Лос-Анджелеса заявили, что согласились поставить 27 килограммов запрещенного стимулятора, чтобы получить доказательства, необходимые для задержания подозреваемого.

После передачи денег и получения своего груза подозреваемый, очевидно, не захотел оставаться в окружении сотрудников полиции под прикрытием.

"Когда сделка состоялась подозреваемый уехал, полицейские из оперативной группы попытались остановить автомобиль. Мужчина не уступил дорогу, и началась погоня. Из-за высокой скорости и пренебрежения подозреваемого к общественной безопасности, они потеряли авто из виду", — говорится в пресс-релизе шерифа округа Риверсайд.

Бывший капитан департамента Майкл Луджано, рассказал, что слышал, что пакет метамфетамина стоил около 35 000 долларов.

"Это довольно неловко. Это прискорбно, потому что теперь у нас есть дополнительные наркотики на улице", — добавил американец.

Ранее Фокус писал, что в США мотоциклист без номерного знака врезался в полицейского. Мэтью Прайс пытался объехать патрульную машину, но врезался в помощника шерифа, который быстро среагировал и ссадил его с мотоцикла. Мужчина пытался скрыться от полиции, чтобы не платить за проезд.

Также сообщалось, что в США пропавшая женщина найдена живой внутри затонувшего джипа. Помощники шерифа не смогли установить как именно автомобиль оказался в озере и как долго он там находился.