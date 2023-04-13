"Извини за это, мужик": мотоциклист без номерного знака врезался в полицейского (видео)

Мэтью Прайс пытался объехать патрульную машину, но врезался в помощника шерифа, который быстро среагировал и ссадил его с мотоцикла. Мужчина пытался скрыться от полиции, чтобы не платить за проезд.

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В США 32-летний Мэтью Прайс, передвигавшийся на мотоцикле, был арестован за побег от помощника шерифа округа Мэрион, который пытался остановить его за отсутствие номерного знака. Об этом пишет Miami Herald.

После того как на мужчину надели наручники, он рассказал, что пытался скрыться от сотрудников полиции, потому что снял номерной знак, чтобы не платить за проезд в Лейкленде, штат Флорида. Об этом сообщило Управление шерифа округа Мэрион в сообщении на Facebook.

Сотрудники полиции опубликовали видеозапись с приборной и нательной камер помощника шерифа, на которой запечатлен инцидент. На видео видно, как Прайс перестраивается из ряда в ряд, пытаясь избежать остановки. В итоге полицейский решил преградить путь нарушителю. Он поставил свой патрульный автомобиль посреди дороги и вышел из машины. Прайс объехал машину, но врезался в помощника шерифа, который быстро среагировал и ссадил его с мотоцикла.

Мэтью Прайс был помещен в тюрьму округа Мэрион Фото: FOX News

"Извини за это, мужик. У меня не было номера и я испугался", — сказал мотоциклист сотруднику полиции.

Прайс был помещен в тюрьму округа Мэрион по обвинению в бегстве с целью скрыться от сотрудника правоохранительных органов, что является уголовным преступлением третьей степени. Если мужчину признают виновным, то ему грозит до пяти лет тюрьмы, штраф в размере 5 000 долларов, обязательное лишение водительских прав на срок от одного года до пяти лет и обязательное признание вины.

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