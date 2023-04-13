"Вибач за це, мужик": мотоцикліст без номерного знака врізався в поліцейського (відео)

Метью Прайс намагався об'їхати патрульну машину, але врізався у помічника шерифа, який швидко зреагував та зсадив його з мотоцикла. Чоловік намагався втекти від поліції, щоб не платити за проїзд.

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У США 32-річний Метью Прайс, який пересувався мотоциклом, був заарештований за втечу від помічника шерифа округу Меріон, який намагався зупинити його через відсутність номерного знака. Про це пише Miami Herald.

Після того, як на чоловіка одягли наручники, він розповів, що намагався втекти від співробітників поліції, бо зняв номерний знак, щоб не платити за проїзд у Лейкленді, штат Флорида. Про це повідомило Управління шерифа округу Меріон у повідомленні на Facebook.

Співробітники поліції опублікували відеозапис із приладової та натільної камер помічника шерифа, на якому показано інцидент. На відео видно, як Прайс перебудовується з ряду в ряд, намагаючись уникнути зупинки. У результаті поліцейський вирішив перегородити шлях порушнику. Він поставив свій патрульний автомобіль посеред дороги й вийшов із машини. Прайс об'їхав машину, але врізався у помічника шерифа, який швидко зреагував та зсадив його з мотоцикла.

Метью Прайс був поміщений у в'язницю округу Меріон Фото: FOX News

"Вибач за це, мужику. У мене не було номера і я злякався", — сказав мотоцикліст співробітнику поліції.

Прайс був поміщений до в'язниці округу Меріон за звинуваченням у втечі з метою втекти від співробітника правоохоронних органів, що є кримінальним злочином третього ступеня. Якщо чоловіка визнають винним, то йому загрожує до п'яти років в'язниці, штраф у розмірі 5 000 доларів, обов'язкове позбавлення прав водія на строк від одного року до п'яти років та обов'язкове визнання вини.

Раніше Фокус писав, що стримерка побралася із ув'язненим, провівши разом лише 3 години. Кім Айхенбергер зі Швейцарії закохалася у в'язня Вільяма Маккарті зі США після спілкування з ним через онлайн-платформу "Напиши ув'язненому".

Також повідомлялося, що в США зникла жінка знайдена живою всередині затонулого джипа. Помічники шерифа не змогли встановити, як саме автомобіль опинився в озері і як довго він там знаходився.