Порушили закон: стрімерка побралася із ув'язненим, провівши разом лише 3 години (фото)

Кім Айхенбергер заручилася зі злочинцем Вільямом Маккарті, провівши в його компанії лише три години. Заради зустрічі з ним дівчина пішла на брехню.

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Стрімерка Кім Айхенбергер зі Швейцарії закохалася у в'язня Вільяма Маккарті зі США після спілкування з ним через онлайн-платформу "Напиши ув'язненому". Про це розповідає The Mirror.

Дівчина розповіла, що познайомилася із майбутнім чоловіком на сайті WriteAPrisoner.com. Ця соціальна мережа була створена владою Флориди для того, щоб ув'язнені могли знайти друзів із листування в надії, що це допоможе їм уникнути повторних злочинів. Кім розповіла, що вони обмінялися парою повідомлень на цій платформі, перш ніж вона дізналася, що Маккарті був ув'язнений за торгівлю наркотиками.

Дівчина, яка проводить трансляції на стрімінговій платформі Twitch, зізналася, що завжди вважала злочинців дуже цікавими. Саме тому вона наважилася написати Вільяму.

Дівчина проводить трансляції на стрімінговій платформі Twitch Фото: иисус

Видання зазначає, що після обміну кількома листами Кім усвідомила, що закохалася у злочинця та вирішила відвідати його за ґратами у США. Вона подала прохання про відвідання Маккарті у в'язниці. Для цього їм довелося оминути деякі правила. Дівчині довелося збрехати, що вони знають один одного протягом двох або більше років.

"Щоб зустрітися, потрібно запитати дозвіл, який підтверджує, що ви знайомі два роки або більше", — уточнила швейцарка.

Дівчина продовжує спілкуватися зі своїм коханим телефоном Фото: иисус

Під час їхньої першої та єдиної тригодинної зустрічі Маккарті зробив пропозицію дівчині під наглядом тюремних охоронців. Після їхнього першого поцілунку дівчина відповіла згодою. Тепер вона з нетерпінням чекає на звільнення свого коханого в жовтні цього року. Вони з Маккарті планують спільне життя в Айдахо, тому Кім уже подала заявку на візу нареченої до США.

Раніше Фокус писав, що в США чоловік одружився з "точною копією" своєї дочки. Кріс і Савану з Арізони з самого початку приховували свої стосунки, думаючи, що їх засуджуватимуть за різницю у віці. Хвилю обурення викликало те, що нова супутниця чоловіка виявилася дуже схожою на його дочку.

Також повідомлялося, що у Британії співачка, яка "вийшла заміж за примару", хоче пройти обряд екзорцизму. Рокерша Brocarde, яка вийшла заміж за свого чоловіка-примари Едвардо на Хелловін 2022 року, каже, що хоче піти.