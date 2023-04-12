Нарушили закон: стримерша обручилась с заключенным, проведя вместе всего 3 часа (фото)

Ким Айхенбергер обручилась с преступником Уильямом Маккарти, проведя в его компании всего три часа. Ради встречи с ним девушка пошла на обман.

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Стримерша Ким Айхенбергер из Швейцарии влюбилась в заключенного Уильяма Маккарти из США после общения с ним через онлайн-платформу "Напиши заключенному". Об этом рассказывает The Mirror.

Девушка рассказала, что познакомилась с будущим мужем на сайте WriteAPrisoner.com. Эта социальная сеть была создана властями Флориды для того, чтобы заключенные могли найти друзей по переписке в надежде, что это поможет им избежать повторных преступлений. Ким рассказала, что они обменялись парой сообщений на этой платформе, прежде чем она узнала, что Маккарти был заключен в тюрьму за торговлю наркотиками.

Девушка, которая проводит трансляции на стриминговой платформе Twitch, призналась, что всегда считала преступников очень интересными. Именно поэтому она решилась написать Уильяму.

Девушка проводит трансляции на стриминговой платформе Twitch Фото: Newsflash

Издание отмечает, что после обмена несколькими письмами Ким осознала, что влюбилась в преступника и решила посетить его за решеткой в США. Она подала прошение о посещении Маккарти в тюрьме. Для этого им пришлось обойти некоторые правила. Девушке пришлось соврать, что они знают друг друга в течение двух или более лет.

"Чтобы встретиться нужно запросить разрешение, подтверждающее, что вы знакомы два года или больше", — уточнила швейцарка.

Девушка продолжает общаться со своим возлюбленным по телефону Фото: Newsflash

Во время их первой и единственной трехчасовой встречи Маккарти сделал предложение девушке под наблюдением тюремных охранников. После их первого поцелуя девушка ответила согласием. Теперь она с нетерпением ждет освобождения своего возлюбленного в октябре этого года. Они с Маккарти планируют совместную жизнь в Айдахо, поэтому Ким уже подала заявку на визу невесты в США.

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