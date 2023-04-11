У США зникла жінка знайдена живою всередині джипа, що затонув (відео)

У ході розслідування співробітники поліції з'ясували, що постраждала була оголошена зниклою безвісти. Однак помічники шерифа не змогли встановити, як саме автомобіль опинився в озері і як довго він там знаходився.

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У штаті Техас (США) рибалка помітив затоплений джип в озері О'Пайнс. Після того, як на місце події приїхали поліція та рятувальники, машину почали діставати з води. Виявилося, що всередині була замкнена жінка. Про це повідомляє Yahoo News.

Офіс шерифа округу Маріон повідомив, що чоловік знайшов автомобіль біля човнової рампи Woody's Camp у п'ятницю, 7 квітня. За словами шерифа, коли команда евакуаторів почала витягувати автомобіль із води, було виявлено, що всередині джипу пересувається людина.

Евакуаційна служба, помічники шерифа та рибалка спільними зусиллями змогли витягти жінку з джипа. Вона була врятована та доставлена до найближчої лікарні.

Видання зазначає, що офіс шерифа не повідомив, як саме автомобіль опинився в озері і як довго він там знаходився. У ході розслідування було встановлено, що жінка була оголошена зниклою безвісти.

Раніше Фокус писав, що у США 78-річна жінка пограбувала банк і вибачилася перед касиром. Американку Бонні Гуч раніше вже двічі було засуджено за пограбування банку. Під час свого "нальоту" у 2020 році вона вручила касиру вітальну листівку, на якій було написано "це пограбування".

Також повідомлялося, що вчителька організувала у своєму класі секретний бійцівський клуб. У США учні середньої школи повідомили слідчим, що вони брали участь у запланованих бійках усередині школи, та заявили, що їх знову запрошували на додаткові поєдинки, щоб вони могли взяти реванш.