"Головне правило": вчителька організувала у своєму класі секретний бійцівський клуб (фото)

У США учні середньої школи повідомили слідчим, що вони брали участь у запланованих бійках усередині школи, та заявили, що їх знову запрошували на додаткові поєдинки, щоб вони могли взяти реванш.

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У середній школі в місті Таллахассі (США) 23-річна вчителька Енджел Футман організувала незаконний бійцівський клуб із певними правилами. Про це розповідає Daily Star.

Видання зазначає, що викладачку було заарештовано поліцією за те, що вона спостерігала, як її учні "рвуть один одного на частини". Американка навіть не думала втручатися. Натомість вона вирішила встановити свої правила. Дітям можна було битися "30 секунд, без криків та телефонів".

Декілька шестикласниць звернулися до адміністрації школи зі скаргами на те, що Футман перетворила свій клас на секретний бійцівський клуб.

Вчителька середньої школи, 23-річна Енджел Футман, дозволила учням влаштувати бійку у своєму класі Фото: Lake County Sheriff's Office

Згідно з офіційними документами суду, учні повідомили слідчим, що вони брали участь у запланованих бійках усередині школи, та заявили, що їх знову запрошували на додаткові поєдинки, щоб вони могли взяти реванш. Також було представлено кілька відео, на яких знято бійки дітей.

Викладачка заперечувала звинувачення в організації бійок, але визнала, що не повідомляла про це керівництво. У результаті їй було висунуто чотири звинувачення у сприянні правопорушенням неповнолітніх. Її заарештували, але згодом відпустили під заставу.

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