"Главное правило": учительница организовала в своем классе секретный бойцовский клуб (фото)

В США ученики средней школы сообщили следователям, что они участвовали в запланированных драках внутри школы, и заявили, что их вновь приглашали на дополнительные поединки, чтобы они могли взять реванш.

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В средней школе в городе Таллахасси (США) 23-летняя учительница Энджел Футман организовала незаконный бойцовский клуб с определенными правилами. Об этом рассказывает Daily Star.

Издание отмечает, что преподавательница была арестована полицией за то, что она наблюдала, как ее ученики "рвут друг друга на части". Американка даже не думала вмешиваться. Вместо этого она решила установить свои правила. Детям можно было драться "30 секунд, без криков и телефонов".

Несколько шестиклассниц обратились к администрации школы с жалобами на то, что Футман превратила свой класс в секретный бойцовский клуб.

Учительница средней школы, 23-летняя Энджел Футман, разрешила ученикам устроить драку в своем классе Фото: Lake County Sheriff's Office

Согласно официальным документам суда, ученики сообщили следователям, что они участвовали в запланированных драках внутри школы, и заявили, что их вновь приглашали на дополнительные поединки, чтобы они могли взять реванш. Также были представлены несколько видео, на которых запечатлены драки детей.

Преподавательница отрицала обвинения в организации драк, но признала, что не сообщала об этом руководству. В итоге ей было предъявлено четыре обвинения в содействии правонарушениям несовершеннолетних. Ее арестовали, но затем отпустили под залог.

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