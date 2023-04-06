В США агенты ФБР перепутали номер отеля и почти час допрашивали невиновного мужчину

В Бостоне агенты местного отделения спецслужбы во время учений перепутали гостиничный номер и вломились к невинному человеку. Пострадавшим оказался пилот компании Delta Airlines, который просто хотел поспать. Мужчину поместили в душ и допрашивали более 45 минут.

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В Бостоне (США) агенты ФБР и специальные операторы армии США во время учений ворвались не в тот гостиничный номер, где почти час допрашивали пилота Delta Airlines, прежде чем поняли, что это не тот человек. Об этом сообщает The Insider.

Около 10 часов вечера агенты бостонского отделения ФБР помогали Министерству обороны проводить учения в одном из отелей города. Агенты были по ошибке направлены не в тот номер, где они задержали человека, который не был "предполагаемым исполнителем роли".

По данным телеканала CBS Boston, который первым сообщил об инциденте, агенты сначала стучали в дверь. Когда растерянный мужчина открыл дверь, на него надели наручники, поместили в душ и допрашивали более 45 минут. После того как агенты поняли, что совершили ошибку, они извинились перед мужчиной, который оказался пилотом авиакомпании Delta Airlines, пытавшимся просто поспать.

По словам представителей ФБР, никто не пострадал.

"Безопасность всегда является приоритетом ФБР и наших партнеров из правоохранительных органов, и мы очень серьезно относимся к подобным инцидентам. Бостонский отдел расследует этот инцидент совместно с Министерством обороны для принятия дальнейших мер, которые будут сочтены необходимыми", — говорится в заявлении ФБР.

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