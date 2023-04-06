Достал самурайский меч: в Бельгии игра в "Монополию" закончилась кровопролитием

Группа молодых людей играла в настольную игру на тротуаре одной из улиц Брюсселя, чем разозлила мужчину, который жил неподалеку. Ссора быстро переросла в драку, после которой пострадало двое мужчин.

Related video

В одном из районов Брюсселя (Бельгия) случилась потасовка, в ходе которой двое мужчин получили ранения и были доставлены в больницу. Об этом сообщает Daily Mail.

Группа молодых людей играла в настольную игру на тротуаре одной из улиц столицы Бельгии когда столкнулись с раздраженным соседом. Мужчина жаловался, что уже 5 часов утра и что он не может уснуть из-за шума, который они создают. Издание утверждает, что он попытался отпугнуть их палкой, которую держал в руке, но это не помогло.

Ссора быстро переросла в драку и на помощь мужчине пришел его сын с самурайским мечом в руках. Он вступил в схватку с одним из игроков в "Монополию", во время которой ножны катаны повредились. Обнаженное лезвие ранило их обоих.

Улица на которой случилась драка Фото: Google Maps

Полиция Брюсселя подтвердила, что двое мужчин были доставлены в больницу. Игрока в "Монополию" позже выписали. Мужчина, которому принадлежал меч, находится в опасном для жизни состоянии. Оба мужчины также были арестованы.

На улице после столкновения остались большие пятна крови и разбросанные карты от настольной игры.

Ранее Фокус писал, что в Австралии мужчина остался парализованным после того, как чихнул. Мужчина провел полгода в больнице и на реабилитации. После травмы прошло уже больше года, но он все еще не может даже стоять.

Также сообщалось, что в США блогер снимал пранк с незнакомцем, который выстрелил в него. Молодой американец Таннер Кук несколько дней боролся за свою жизнь в реанимации после того, как незнакомый мужчина выстрелил ему в живот. Мальчику пришлось принимать сильные лекарства, чтобы справиться с болью.