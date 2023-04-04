"Предчувствовал": в Австралии мужчина остался парализованным после того, как чихнул (фото)

Мужчина провел полгода в больнице и на реабилитации. После травмы прошло уже больше года, но он все еще не может даже стоять.

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34-летняя Кирсти Броннер из Сиднея сообщила о том, что услышала громкий звук из ванной и обнаружила своего партнера без сознания на полу их дома в Австралии. Инцидент случился 2 января прошлого года. Об этом сообщает The Mirror.

По ее словам, мужчина потерял сознания после того, как чихнул и ударился шеей при падении.

"Я вбежала в дом и обнаружила его лежащим без сознания на полу. Он ударился шеей о скамейку в нашей ванной комнате и вывихнул ее, что привело к повреждению спинного мозга", — рассказала австралийка.

Из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, женщине не разрешили посетить больницу, поэтому ей пришлось ждать свежей информации о состоянии ее партнера после шестичасовой операции.

"Они позвонили и сказали, что у него вывих шеи от удара о скамейку. Степень повреждения спинного мозга будет известна только после операции и анализов", — вспоминает женщина.

Мужчина, который пожелал остаться неизвестным, провел следующие полгода в больнице и на реабилитации Фото: The Mirror

Австралийка утверждает, что ее возлюбленный за день до того, как произошла травма говорил о предчувствии, связанным с тем, что "надвигается что-то плохое".

Мужчина, который пожелал не называть свое имя, провел следующие полгода в больнице и на реабилитации, тогда как Кирсти сама заботилась об их четырех детях. После травмы прошло больше года, но он все еще не может даже стоять.

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