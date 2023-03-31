"Думала, что умру": в США медсестра узнала о своей беременности во время родов (фото)

Американка Шелби Бентли утверждает, что во время беременности все было нормально, несмотря на то, что она немного прибавила в весе. Она также заявила, что рада рождению своего "неожиданного" ребенка и ничего не хотела бы менять.

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В США 21-летняя медсестра Шелби Бентл родила ребенка не зная о своей беременности. Женщина даже не подозревала о своем положении до тех пор, пока у нее не отошли воды. Об этом сообщает The Mirror.

Американка рассказала, что по своим профессиональным обязанностям в сфере здравоохранения она знала о некоторых симптомах и думала, что у нее аппендицит. Она боялась, что аппендикс вот-вот взорвется и она умрет. Когда девушка попала в больницу и ее спросили о беременности, она ответила, что это невозможно, так как у нее были месячные и другие признаки. Врачи подтвердили, что она была на 34 неделе и страдала преэклампсией.

В специализированной больнице Sparrow в Лансинге было проведено экстренное кесарево сечение, и она родила мальчика, Кайдена Рейтца.

Преэклампсия у матери удваивает риск возникновения у выжившего ребенка церебрального паралича, то есть повреждения мозга, последствием которого является задержка физического, а иногда и психического развития. К счастью, малыш появился на свет полностью здоровым.

В больнице Sparrow было проведено экстренное кесарево сечение, и женщина родила мальчика, Кайдена Рейтца Фото: коллаж Фокус

"Врач пришел и сказал, что у меня скоро будет ребенок. Я была так шокирована. Я плакала все время, пока меня не отвезли на кесарево сечение. Это был такой стресс", – добавила американка.

Бентли утверждает, что во время беременности все было нормально, несмотря на то, что она немного прибавила в весе. Она также заявила, что рада рождению своего "неожиданного" ребенка и ничего не хотела бы менять.

"Когда я взяла его на руки я была просто потрясена. Он был таким маленьким. Он такой милый. Я бы ни на что его не променяла. Я так рада, что у нас есть теперь малыш", — сказала Шелби.

Ранее Фокус писал, что женщина узнала о беременности, родив дочь дома в постели. Эмили Грэм трижды каталась на самых быстрых американских горках во Флориде, где ее разгоняли до скорости 70 миль в час за 2,4 секунды, и при этом она не знала, что находится на шестом месяце беременности.

Также сообщалось, что ученые предупреждают об опасности осложнений у подростков во время ранней беременности. Согласно новому исследованию, молодые беременные девушки в возрасте от 10 до 15 лет чаще сталкиваются с повышенным риском во время родов, включая преэклампсию и кесарево сечение.